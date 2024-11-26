Dem Partili Gergerlioğlu ile Ak Partili Yanık Arasında 'mevzuat' tartışması

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'a seslendi.

Gergerlioğlu, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na birçok soru soruyoruz ve bu sorulardan da hayal kırıklığı oluşturan cevaplar alıyoruz. Bize birçok mahpus başvuruyor ve biz bunlarla ilgili sorular soruyoruz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Derya Yanık'a. Derya Yanık Hanımefendi ise cezaevlerine sormadan bize mevzuat yazıp gönderiyor." dedi.

YANIK'TAN YANIT GELDİ

Derya Yanık'tan, Gergerlioğlu'nun açıklamalarına yanıt geldi. Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Gergerlioğlu'nun hiç bir kuruma sormadan mevzuat yazıp gönderdiğimizi iddia ettiği başvurular, Komisyonumuzun inceleme, denetim ve tasarruf yetkisinin dışındaki konular" ifadelerini kullandı.

"İTHAMLARINIZDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR GÜNDEMİMİZ VARDI"

Yanık'ın Gergerlioğlu'na yanıtı şu şekilde:

Sizi unutmadım Sn Gergerlioğlu. Bugün sizin Komisyonumuzu ve şahsımı yalan yanlış iddialarla ithamlarınızdan çok daha önemli bir gündemimiz vardı: 25 Kasım Sanmayın ki asılsız ithamlarınızı cevapsız bırakırız! Başlayalım:

"SORULMASI GEREKENLERİ SORARAK GELEN CEVAPLARI KENDİSİNE İLETTİK"

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuza yaptığı müracaatlara mevzuat hükümleri yazıp geri gönderdiğimizi, ilgili kurumlara iddiaları sormadığımızı söylüyor. Önce başvurularına bakalım. Sn Gergerlioğlu 28. Dönemde komisyonumuza tam 443 başvuru yapmış. (Bu bilgiler bu sabaha ait, öğleden sonra da Sn Gergerlioğlu'na cevaben yanılmıyorsam 3 dosya imzaladım) Aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı açıkladık. Sn Gergerlioğlu'nun başvurularından ilgili kurumlara sorulması gerekenleri sorarak gelen cevapları kendisine ilettik. Hatta kimi zaman bir başvuruyu birden fazla kuruma sorduğumuz için 443 başvuruya ilişkin toplamda 548 adet işlem yapmışız.

Sn Gergerlioğlu, gün gibi ortada olan gerçekleri çarpıtmakla maruf olduğu için biz tablodaki verileri bir de yazıya dökelim: İlgili kurumlara sorulan başvuru detayları şu şekildedir

Ceza infaz kurumunda yaşadığı iddia edilen olaylar ve sorunlar 373 adet,

Kolluk kuvvetlerine yöneltilen iddialar ve sorunlar 17 adet,

Memurlara dair iddia ve sorunlar 10 adet,

Eğitim ve öğretim hakkına dair sorunlar 2 adet,

ve sosyal güvenlik işlemlerine dair sorunlar 2 adet.

Şunu da açıklayalım ki, sayıları toplayınca bir kafa karışıklığı olmasın; bazan bir başvuruda birden fazla konu yer alabiliyor. Yukarıda verdiğimiz başlıklar başvuruların detaylı tasnifine ilişkin.

"KOMİSYONUMUZUN TASARRUF YETKİSİNİN DIŞINDAKİ KONULAR"

Sn Gergerlioğlu'nun hiç bir kuruma sormadan mevzuat yazıp gönderdiğimizi iddia ettiği başvurular, Komisyonumuzun inceleme, denetim ve tasarruf yetkisinin dışındaki konular. Öyle olduğu için, başvurucuya, mevzuat gereği takip etmesi yolu ya da başvurabileceği mercileri gösteren cevaplar veriyoruz. Aşağıdaki tabloda, bu kabilden başvuruların detayları yer almaktadır. Yukarıda tablo okumanın örneğini gösterdiğimiz için, bir kez daha tekrara lüzum görmüyoruz. Dileriz yanılmamışızdır sn Gergerlioğlu.

Daha açık haliyle;

Sn Gergerlioğlu'nun 443 başvurusu,

477 konu başlığına ilişkin olup

Toplamda 548 işlem yapılmıştır.

"YAPILAN EN HAFİF TABİRLE HAKSIZLIKTIR"

Sn Gergerlioğlu'nun whatsapp mesajlarını yazıp gönderdiği ciddiyetsiz başvurularına bile günlerce emek harcayıp ciddiyetle cevap veren Komisyonumuza ve uzman arkadaşlarımıza yapılan en hafif tabirle haksızlıktır. Şahsen sn Gergerlioğlu'ndan bir beklentim yok ama uzmanlarımızdan bir özür dilemesi gerekiyor.

Sn Gergerlioğlu, sizin siyaset kültürünüzde "önünüze konana" itiraz etmek mümkün değil. Bizi kendinizle karıştırmayın. Yapılan her başvuruyu titizlikle inceliyor ve gereğini yapıyoruz. Şahsıma yönelik ithamınızı ciddiye almak bile zait, böyle küçük kelime oyunlarıyla yol alamazsınız."