DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli ve tarihi bir gün yaşanıyor. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulan komisyon bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplandı. Komisyon toplantısı için Meclis Tören Salonu'nda özel bir oturma düzeni hazırlandı.

"UMARIZ TARİHİ SONUÇLAR DA ÜRETİR"

Komisyonun DEM Parti üyelerinden, partinin Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "TBMM'de kurulan Komisyon çalışmalarına başladı. Tarihi olan bu adım umarız tarihi sonuçlar da üretir. Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm doğrultusunda ilk adımlar atılır, sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemeler geliştirilir…" dedi.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:





AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.

TOPLANTININ YAPILDIĞI SALONUN ÖNEMİ

Normalde TBMM'de komisyonların gerçekleştirildiği ayrı bir bina var ancak komisyon toplantısı Tören Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve bundan sonra da toplantılar bu salonda yapılacak. Salonun özelliği; tüm siyasi partin birleştiği bir nokta. Meclis'teki resepsiyonların yapıldığı bir alan.