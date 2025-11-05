DEM Parti Milletvekillerinden Adalet Talepleri

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ile Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Demirtaş kararını hatırlatan Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sözlerini aktardı. Gergerlioğlu, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti.

DEM Partil'li Sayyiğit, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in başına gelenlerin ortaya çıkarılamadığını söyleyerek, bu durumu eleştirdi. Sayyiğit, bu olayın failleri yakalanana kadar "Rojin için adalet" demeye devam edeceklerini belirtti.

Dem Parti'li Kaya ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşayan üç kadının evine saldırıda bulunulduğunu söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.