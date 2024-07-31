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DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Valiliği duvarına Kürtçe yazılar yazdı

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Batman'da terörist cenazesine katılan DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, bu sefer de sprey boya ile Batman Valiliği duvarına Kürtçe yazılar yazdı. Oduncu, Karayolları ekiplerinin Kürtçe yazıları silmesine tepki göstermek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdi.

Batman'da daha önce terörist cenazesine katılarak gündeme gelen DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, bu kez de sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe "önce Kürtçe", " önce dil" yazdı.

Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına "önce Kürtçe" ve "önce dil" yazısı yazdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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