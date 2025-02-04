DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacağını belirten Bakırhan "15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da" ifadelerini kullandı.

DEM Parti lideri Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."

ÇAĞRI NE ZAMAN GELECEK?

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan ve "tarihi çağrının" ne zaman geleceği sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat da olabilir, daha sonrası da olabilir" ifadesini kullandı.

"KİMSE DAYANIŞMASIN İSTİYORLAR"

Kürsüde yaptığı konuşmada bürokraside liyakatın kaybolduğunu vurgulayan Bakırhan "Yandaş olmak tek geçerli sebep" dedi. Bakırhan konuşmasına şu şekilde devam etti; "Hiçbir zaman olmadığı kadar akademisyenin ihraç edildiğini görüyoruz. Gerçekleri yazan gazeteciler cezaevine giriyor. Kimse kimseyle dayanışmasın istiyorlar ama biz her yerdeki acıya ve haksızlığa ses çıkaracağız."

Belediyelere kayyum atama uygulamasının sürdüğünü vurgulayan Bakırhan, "Hangi partiden olduğuna bakılmaksızın biz yerel yönetimlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Medyaya uygulanan baskıların karşısında olduklarını belirten Bakırhan, baskılara maruz kalan kurumlarla dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

"KAYYUM, CEBİNDE İSİMLİĞİYLE DOLAŞIYORMUŞ"

"Bu ülkenin geleceği, haksızlıklara karşı dayanışmadır" diyen Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik şunları söyledi; "Kayyum, cebinde isimliğiyle dolaşıyormuş. Kayyumcu anlayışını kınıyoruz. Siirt halkı da Türkiye halkları da kabul etmiyor. Siirt halkının iradesi yok sayıldı, bir halkın umudunu çalmak, ekmeğini çalmaktan daha büyük bir hırsızlık ve vicdansızlıktır. Aslında cezalandırdıkları eşitlikçi hizmettir. Milletvekili olduğum Siirt'in bu cumhuriyetten çekmediği şey kalmadı. Bir kent düşünün, onlarca yılını olağanüstü hal ile geçiriyor. Kürtler vardır ama siyasi iradeleri yoktur yaklaşımından iktidarı vazgeçirmeye çalışıyorum. Kürtlere de iradesine de saygı duyacaksınız."

"BU FERMANLAR VIZ GELİR TIRIS GİDER"

"İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin, kayyum atamaları Kürt düşmanlığıdır. Aynı zamanda modern sömürgeciliğin en karanlık yüzüdür. Kürt halkı büyük bedellerle ırk ayrımcılığına karşı mücadele etti. 90'ların karanlık faili meçhul cinayetlerini nasıl tarihe gömdüyse kayyumcu anlayışı da tarihe gömeceğine eminim. Bu kayyumcu anlayış, AK Parti'nin alnında kara bir leke olarak kalacak. Hem silah bırakma çağrısı yapıp hem de gençlerin, kadınların olduğu yerde gösteri yapıp silah göstereceksin. Bu uygulamayı yapanların açığa çıkarılması çağrısı yapıyorum. Kimse bize süreç var, bu kayyum uygulamalarını görmezden gelin demesin, kimse süreç var size tokat atarız sesinizi çıkarmayın, her hukuksuzluğu yaparız sessiz kalın demesin. Bizim belediyemizi gasp edenler bilsin ki bu halkın iradesi fermanla teslim alınmaz. Biz buradayız, diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bu fermanlar vız gelir tırıs gider."

"SURİYE ARAP CUMHURİYETİ NE DEMEK?"

Suriye'ye ilişkin de mesajlar paylaşan Bakırhan, şöyle konuştu; "Suriye Arap cumhuriyeti ne demek? Oradaki Kürtler, Aleviler, Ermeniler nedir? Bu tekçilik Suriye için tehdittir. Oraya Arap Cumhuriyeti diyenleri de uyarıyoruz. Suriye'nin geleceği Arap Cumhuriyeti değil, demokratik cumhuriyettir. Esad rejiminin devrilmesinden sonra orada yeni bir şiddet adası oluşturuluyor. SMO oradaki demokratik sisteme saldırıp duruyor. Suriye'de halkların birlikte oluşturduğu bu zemine herkes saygı duysun. Suriye'deki şiddet son bulsun."

Devam ettiği belirtilen 'süreç' hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı; "Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesini istiyoruz. Bu tarihi fırsatı, güvenlikçi ve zehirli bir dille bozmamak gerekiyor. Bugün toplumsal uzlaşıya ihtiyaç var. Demokratik uzlaşıyla Kürt sorununa rasyonel bir çözüm bulma arayışındayız. Barış Kürt halkının boynuna basarak olmaz. Her koşulda barıştan yanayız diye bunu güçsüzlük olarak algılayan zihniyeti reddediyoruz. Barışta ısrar güçlü bir iradeyle mümkündür. Biz barışı devletin zafiyeti olarak da görmedik, görmeyiz. Barış şiddetin, şantajın, tehdidin gölgesinde değil demokrasinin ışığıyla korunur. Daha neyi bekleyelim, daha kaç genç toprağa düşsün? Bu ülkenin kaynaklarının daha ne kadarını savaş baronlarına aktaralım?

100 yıldır irade gaspı yaptınız, biz her seçimden büyüyerek çıktık. Demokratik siyaset mücadelemizi daha çok büyüttük. Köylerimizi boşalttınız, milyonları yerinden ettiniz. Kimliğimiz ve mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Hükümet demokrasi ve hukuk üstünlüğü için neden adım atmıyor? Neyi bekliyor? İktidarı durduran nedir? Kimseden bir şey beklemeden Kürtlerin eşit yurttaşlık hakkını ne zaman tanıyacak? Türkiye'yi ne zaman demokratikleştirecek sorusunu bu ülkede yaşayan herkes iktidara sormalıdır."

"ÖCALAN TARİHİ ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

"Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağrıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."