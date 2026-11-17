Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çoğu çocuk ve kadın 75 bin masum insanla birlikte Gazze'nin kültür mirası da büyük bir kıyıma, katliama uğradı. Filistinlileri yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklarına bağlayan ne varsa, hepsi bilinçli bir şekilde yok ediliyor, insanların hafızası silinmek isteniyor." dedi.

Yılmaz, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen konukları buluşturan kongrenin, kültürel mirasın korunmasında uluslararası işbirliği ve tecrübe paylaşımı için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz, kongrenin farklı ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak müzecilik uygulamaları geliştirmeye ve müzelerin toplumla kurduğu bağı güçlendirmeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Vefatının 10'uncu yılında, "Tarihçilerin kutbu" olarak anılan Halil İnalcık'ı rahmetle anan Yılmaz, araştırmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle tarihe yaptığı değerli katkıları saygıyla hatırladığını söyledi.

İnalcık'ın toplumların sosyal ve ekonomik hayatına dikkati çeken, "Benim tarih anlayışım, devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan ziyade halkın tarihini, halkın geçmişte nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gündelik yaşantısını ve bunları belirleyen şartları ortaya çıkarmaktır." sözlerinin, tarih anlayışlarını şekillendirdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçmişi anlamak için toplumların nasıl yaşadığını, ürettiğini, hangi değerler etrafında şekillendiğini bilmeye ve bu birikimi günümüzle ilişkilendirmeye önem veriyoruz. Tarihle kurduğumuz bağın zayıflaması, milli kimliğimizi ve değerlerimizi korumamızı güçleştirirken, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübenin gelecek nesillere aktarılmasını da olumsuz etkiliyor. Müzelerimiz, geçmişe ilişkin bilgi ve tecrübeyi koruyarak toplumla buluşturan, kültürümüzün tanınmasına ve yaşatılmasına katkı sağlayan kurumlar olarak bu bakımdan önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sergilenen her eser, onu meydana getiren insanın emeğini, ait olduğu toplumun inancını, estetik anlayışını ve gündelik hayatını tanımamıza yardımcı oluyor. Bir kitabe, el yazması, alet, heykel veya mimari eser üzerinden, geçmişteki hayat hakkında bilgi edinebiliyor, yazılı kaynaklarda yer almayan pek çok ayrıntıya ulaşabiliyoruz. Arkeoloji ve müzecilik çalışmalarında eserlerin bulunmasına, kayıt altına alınmasına, korunmasına ve sergilenmesine büyük önem verirken, ait oldukları dönemle ve toplumla ilişkilerinin anlaşılmasını da gözetiyoruz."

"Kültürel miras ve müzecilik alanında önemli yatırımları hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, müzeciliğin temel görevlerinden birini, eserlerin taşıdığı bilgiyi ve anlamı ziyaretçilere aktararak, geçmişin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'nun binlerce yıllık birikimiyle, tarihi ve kültürel miras bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, ilk yerleşimlerden şehirlerin kuruluşuna, ticaret yollarının gelişiminden bilim, sanat ve mimarinin ilerlemesine kadar insanlık tarihinin pek çok döneminin izlerini bu topraklarda görebildiklerini belirtti.

Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hattuşa, Troya, Efes ve Ani gibi tarihi alanların farklı dönemlere ait eserleriyle insanlığın ortak geçmişini anlamaya önemli katkılar sağladığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ahlat ve Malazgirt'ten Konya ve Bursa'ya, İstanbul ve Edirne'ye uzanan medeniyet birikimimiz de ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginliğin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sahip olduğumuz mirası insanlığın ortak bir değeri olarak görüyor, eserlerimizi bulundukları çevreyle birlikte korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Modern Türk müzeciliğinin öncü isimlerinden Halil Ethem Bey'in, ülkemizdeki tarihi eserlerin zenginliğine dikkat çekerek vurguladığı yerinde koruma anlayışını, bugün de çalışmalarımızda esas alıyoruz. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda kültürel miras ve müzecilik alanında önemli yatırımları hayata geçirdik."

"Tarihi eserlerimizin bakım ve onarımına ciddi kaynaklar ayırdık"

Yılmaz, 233'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki toplam 692 müzede, 4 milyona yakın eser sayısına ulaştıklarını bildirdi.

"Geleceğe Miras" projesi ile Anadolu'nun kadim tarihini, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gün ışığına çıkarmak için bir seferberlik başlattıklarını anlatan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan ülkemizin dört bir tarafında modern müzeler inşa ederken, diğer yandan arkeoloji çalışmalarımıza hız verdik. Tarihi eserlerimizin bakım ve onarımına ciddi kaynaklar ayırdık. Bugün yılda 800'e yakın kazı faaliyetiyle Anadolu'nun binlerce yıllık uygarlık geçmişini gün yüzüne çıkarıyor, yeni eserleri müzelerimizin envanterine dahil ediyoruz. Yaklaşık bir ay önce, Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan 7 yapı ve 46 salonu, 5 farklı müze olarak yeniden düzenleyip, 10 bini aşkın eseri adeta hayata döndürdük. Böylece ülkemizin dünya ölçeğinde bir markası olan Topkapı Sarayı'nın nadide mirasını daha da genişleterek ziyaretçilerin istifadesine sunduk. Buna benzer daha pek çok projeyle, bu toprakların ihtiva ettiği bilgi ve medeniyet birikiminin kapılarını tüm insanlığa açıyoruz."

"Müze ve ören yerlerimizi 150 milyondan fazla kişi ziyaret etti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece son 5 yılda farklı ülkelerde düzenlediği 23 sergiyle Anadolu'nun tarihi ve kültürel derinliğini sınırların ötesine taşıdığını aktardı.

Önümüzdeki yıl UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49'uncu Oturumu'na İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bunların yanında, geçmişte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerin de izini sürmeye, onları ait oldukları topraklarla buluşturmaya da devam ediyoruz. Son 24 yılda, tam 13 bin 474 eserin Türkiye'ye iade edilmesini sağladık. Müze ve ören yerlerimize gösterilen ilgi, bu alandaki yatırımlarımızın ve koruma çalışmalarımızın toplumda karşılık bulduğunu gösteriyor. 2021'den bugüne, müze ve ören yerlerimizi 150 milyondan fazla kişi ziyaret etti." dedi.

"75 bin masum insan ile Gazze'nin kültür mirası da katliama uğradı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son dönemde yaşanan savaşların, insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkileriyle uluslararası toplumun sorumluluklarını yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

Gazze başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda işlenen savaş ve insanlık suçlarının yıkıcı etkilerini herkesin çok net gördüğünü söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'nin neredeyse tamamı, İsrail güçleri tarafından yerle yeksan edildi. Çoğu çocuk ve kadın 75 bin masum insanla birlikte Gazze'nin kültür mirası da büyük bir kıyıma, katliama uğradı. Filistinlileri yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklarına bağlayan ne varsa, hepsi bilinçli bir şekilde yok ediliyor, insanların hafızası silinmek isteniyor. Benzer teşebbüslerle Kudüs-ü Şerif'te, Mescid-i Aksa'da da karşılaşıyoruz. 1969'da mihrabı ve bin yıllık minberi yıkılan Mescid-i Aksa, son 57 senede tarihi kimliğini hedef alan sayısız saldırıya ve tacize maruz kaldı. Farklı kisveler altında yürütülen bu saldırılar, hiç şüphesiz, insanlığın ortak kültürel mirasına da zarar veriyor. Bir tarihi eserin yok edilmesi, insanlığın ortak hafızasından bir sayfanın koparılması demektir. Zarar gören tarihi şehirler, tahrip edilen ibadethaneler, yağmalanan müzeler ve daha nicesi, insanlığın tamamı için telafisi güç kayıplardır. Dolayısıyla kültürel mirası korumak, uluslararası bir yükümlülüktür. İlgili kurumlar eliyle, uluslararası toplumun bu alandaki sorumluluklarını acilen yerine getirmesi gerektiğini, bugün bir kez daha vurguluyorum."

Yılmaz, yapay zeka ve yeni teknolojiler, hayatın her alanı gibi müzeler için de yeni fırsat ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini, artık bir müzenin koleksiyonunu görmek için kilometrelerce yol katetmek gerekmediğini söyledi.

Dijital ortamlar sayesinde, dünyanın en ücra köşesindeki kültürel birikime bile kolayca erişme imkanına sahip olduklarının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknolojiden yararlanırken, kültürün yerini teknolojiye bırakmayan bir anlayışı korumalı, eserleri yerinde görmeye, yakından tanımaya ve tarihi bağlamları içinde anlamaya verdiğimiz önemi sürdürmeliyiz. Her mekanın olduğu gibi, müzelerin de bir ruhu, kendine has bir atmosferi vardır. Bu bakımdan, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin müzeleri daha fazla ziyaret etmelerini, o havayı doğrudan teneffüs etmelerini çok önemsiyoruz. Müzelerimizi; evlatlarımızın merak duygusunu pekiştiren, vizyonlarını genişleten ve toplumun her kesiminin ilgisini celbeden yaşayan eğitim mekanları olarak görmek istiyoruz. Müzelerimizin ve tarihi alanlarımızın değişen çevre koşullarına ve doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi de son derece mühimdir. Bir objeyi korumak, onu yalnızca güvenli bir vitrinde sergilemekten ibaret değildir. O eserin bulunduğu çevreyi ve temsil ettiği değeri muhafaza edebilmek, onu topluma ve bilhassa genç zihinlere tüm veçheleriyle aktarabilmektir. Bu noktada müze çalışanlarımızın, arkeologlarımızın, sanat tarihçilerimizin, konservatör ve restoratörlerimizin, araştırmacı ve akademisyenlerimizin emeği, her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin şahsında, kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için fedakarca çalışan tüm kardeşlerime, tüm hocalarıma, şahsım ve milletim adına, bugün bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Kütüphanemizde, 2020'den bugüne 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kongreye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bu yöndeki çabalara önemli katkılar yaptığını aktardı.

Hem koleksiyon sayısı hem de sunulan hizmetlerin niteliği itibariyle Millet Kütüphanesi'nin dünyanın en büyük 3'üncü kütüphanesi olduğunu anımsatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"245 adet veritabanı üzerinden 350 milyonun üzerinde dijital içeriğe erişim imkanı sağlayan kütüphanemizde; 137 dilde 2 milyon 240 bin kitap, 3 milyon süreli yayın olmak üzere, 5 milyon 240 bin matbu kaynak bulunuyor. Kütüphanemizde, 2020 yılından bugüne 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. Burası gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için en sık ziyaret edilen adreslerden biri haline geldi. 6 yıl önce hizmete açtığımız Kütüphanemizde, birbirinden farklı alanlarda ulusal ve uluslararası onlarca sergiye de başarıyla ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanımıza, bizlere, milletimize böyle bir eseri kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Burayı, akademik çalışmaların yanında, kültürel mirasımızı koruma noktasında da en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nin ülkemiz, müzecilik camiamız ve tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Bilgi ve tecrübeleriyle kongremize katkı sunacak bilim insanlarımıza ve uzmanlarımıza, ülkemizden ve yurt dışından katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi kapsamında açılan Taş Tepeler Sergisi'ni gezdi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Taş Tepeler Sergisi'nin üç boyutlu tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA