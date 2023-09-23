Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana gösterdik (2)

'TEK HANELİ ENFLASYONLARA GERİ DÖNECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki ziyaretin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Burada konuşan Yılmaz," Bu yıl 36'ncısını kutladığımız Ahilik Haftası adeta bir esnaf bayramına dönüşmüştür. Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen bu etkinlikleri özellikle, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak bakımından kıymetli bulduğumuzu belirtmek istiyorum.

Toplumumuzu manevi bakımdan imar eden ve sarsılmaz temeller üzerine yerleştiren bir kurum olarak Ahiliğin bizlere bıraktığı miras önemlidir. 13'üncü yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan Ahilik teşkilatı; ticaret, zanaat ve mesleğin ahlak ve doğrulukla kurumsallaşmış halidir. Ahilik, Selçuklu döneminde Türk- İslam medeniyetlerini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, İstiklal Harbi'nin arkasındaki özveridir. Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, milletimizin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik ve dayanışmacılık özellikleri ile İslam ahlakını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir yaşam nizamıdır. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı vardır" diye konuştu.

'31 AĞUSTOS İTİBARİYLE 132 MİLYAR LİRA CİVARINDA KREDİ KULLANDIRDIK'

Esnafın önemine değinen Yılmaz, "Ahiliğin günümüzde temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımızı, sadece ekonomik aktör olarak görmüyoruz. Esnaf toplumumuzun çimentosudur. Birliğimizin teminatıdır. Her alanda önemli yeri vardır. Ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının kökleri, esnaf çalışkanlığına ve ahlakına dayanır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde esnaf ve sanatkarlarımızın görevini icra etmesi için çok şeyler yaptık. Şöyle bir dönüp geriye baktığımızda Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'ndan esnaf ahilik sandığına, Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi ESDES'den sanayi siteleri için TOKİ imkanlarına her zaman esnafımızın yanında olduk. Kovid salgını döneminde, esnafımızı mali olarak destekledik. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, yani pek çoğu esnaf ve sanatkarlardan oluşan 850- 900 bin civarında insanımızın ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesini sağladık. 31 Ağustos tarihi itibariyle bu yıl içerisinde 132 milyar lira civarında kredi kullandırdık" diye konuştu.

'YÜZDE 8,5 ENFLASYONA KADAR BİR DÜŞÜŞ TRENDİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Vatandaşların sıkıntı yaşadığını bildiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Bütün dünyayla birlikte biz de ekonomik olarak özellikle hayat pahalılığı anlamında zorlu bir dönemden geçiyoruz. İşte bunu Aşama aşama belli bir vade içinde inşallah çözeceğiz. Bunun programını hazırladık. Bu yıl geçici olarak bir yükseliş var. Bir geçiş sürecindeyiz. Ancak gelecek yıldan başlayarak inşallah adım adım tek haneli enflasyonlara ülke olarak geri döneceğiz. Her yıl daha düşük bir enflasyonla 2026'ya geldiğimizde yüzde 8,5 enflasyona kadar bir düşüş trendi ön görüyoruz. Bunu da inşallah başaracağız."

'TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadele ederken büyümeyi, istihdamı da ihmal etmeyeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konularda da yine özellikle gençlerimize yeni iş imkanları oluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. 'Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat' diyeceğiz. Elbirliğiyle inşallah yine ülkemizi büyütmeye ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Dördüncü hedefimiz ise Türkiye'de tüm bu yaptıklarımızın sonucu insanımızın refahını kalıcı bir şekilde arttırmak istiyoruz. Bunun da sosyal adaletin de gerektirdiği adımları bugüne kadar attığımız gibi orta vadeli dönemde de program döneminde de atmaya devam edeceğiz. Enflasyonu düşürmek başlı başına sosyal refahı arttırıcı bir faktör. Büyümeyi geliştirmek ama bunun dışında eğitim, sağlık, mesleki eğitim, vergi düzeninde yapacağımız düzenlemeler, bütün bu alanlarla birlikte sosyal refahımızı arttırmaya, sosyal adaleti güçlendirmeye devam edeceğiz."

TİCARET BAKANI BOLAT: ESNAF, TOPLUMUN MAYASIDIR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımız alın terleriyle, zorlu iktisadi yaşamda ayakta kalmaya, güçlenmeye, gelişmeye gayret ediyorlar. Bizler de esnafımızın omuzlarındaki yükleri azaltmak için hükümet olarak, bakanlık olarak canla başla 7/24 çalışmaya onların hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki esnaf, toplumun mayasıdır. Esnaf bu toplumun kendisidir. Bu hususta sizlere bazı rakamlar vermek istiyorum. 2002 yılında esnafımız için kullandığımız kaynak miktarı 151 milyon liraydı. Son 20 yılda kullandırılan kaynakların toplamı 416 milyar liraya ulaştı. Tam 300 katı bir kaynaktan bahsediyoruz. Aynı şekilde faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu olarak da 246 milyar lira sübvansiyon hükümetimiz tarafından esnaflarımıza tahsis edildi. Bu rakam 2002'de sadece 50 milyon liraydı. Bunun dışında Halkbank tarafından, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla kullandırılan faiz indirimli kredilerin limiti, 2002 yılında 5 bin liraydı. Şu anda burada üst limit 500 bin lira. İş yeri edindirme, taşıt edindirme kredileri için de şu anda üst limit 1,5 milyon lira olarak kullanılmaktadır. Helali hoş olsun. Esnaflarımız, vatandaşlarımız için yaptığımız, verdiğimiz tüm gayretler, hizmetler ve finansmanları büyük bir iftiharla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

'BU YIL 11 BİN DOLAR MİLLİ GELİRİ AŞACAĞIZ'

21 yılda Türkiye'yi tam 4,5 katı büyüttüklerini kaydeden Bolat, "230 milyar dolar milli gelirden 906 milyar dolara ve bu yıl da inşallah 1 trilyon doları aşan bir milli gelire ulaştırdık. 3 bin dolar kişi başına milli gelirden 10 bin 600 dolar kişi başına milli gelire ulaştırdık. İnşallah bu yıl 11 bin dolar milli geliri de aşacağız. G20, OECD gibi ülkeler liginde en hızlı büyüyen ülkeler arasında ilk 2-3 sıralamaları içinde yer alıyoruz. Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğu çalışma aşkıyla, kurduğu kabinelerle, dünyanın en yeni, modern altyapıları, üstyapıları hızla gelişen sanayisi, tarımı, hizmetleri, eğitim düzeyi, eğitimli iş gücü, sağlıkta, enerjide, savunmada, çevrede lojistikte hava ve karayolu, demir yolları taşımacılığında rekabetçi sektörleriyle, bölgesinde lider, dünyada saygı duyulan, dikkate alınan saygın bir ülke konumuna ulaştı" dedi.

Konuşmaların ardından Şed kuşatılan yılın Ahisi Ferhat Murat Baykalı, yılın kalfası Levent Çakmak ve yılın çırağı Emre Gülşen'e ödülleri verdi.

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,