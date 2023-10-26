Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a kangal köpeği hediye etti. Berdimuhamedov da Erdoğan'a "alabay" cinsi köpek hediye etti. Alabay cinsi köpekler, kangal gibi bazı çoban köpeklerinin atası olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.

BERDİMUHAMEDOV RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

BİRBİRLERİNE KÖPEK HEDİYE ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov'a kangal köpeği hediye etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov da Erdoğan'a "alabay" cinsi köpek hediye etti.

ALABAY CİNSİ KÖPEK

Alabay bugünkü Türkistan menşeli köpek türüdür. Alabay köpeklerin ortaya çıkışı MÖ 3. bin yıla kadar dayandırılmaktadır. Kangal gibi bazı alt tür çoban köpeklerinin atası olarak kabul edilir. Türkistan toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan doğal bir köpek ırkıdır. Yapay üretim değildir. Günümüzde Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Doğu Türkistan, Kansu ,Özbekistan[2] gibi ülkelerde yerel halk tarafından çoban köpeği olarak yetiştirilmektedir. Orta Asya Çoban Köpeği, Orta Asya Ovtcharka, Türkmen Çoban Köpeği gibi isimlerle de anılan Alabaylar; Kafkas Çoban Köpeği, Kangal Köpeği ve Akbaş gibi köpek türlerle benzer genetik özellikler taşır. Dayanıklılık için doğal olarak genetik üstünlüklere sahip olan Alabaylar, uzun yürüyüş ve devriye gezileri için ideal arkadaştır. Erkek ağırlığı 110-150kg , dişi ağırlığı 70-100kg aralığındadır. Şimdiye kadar kayıt altına alınan en büyük alabay 178 kg ağırlığındadır. 2. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un bu cins köpekler hakkında kitabı vardır.