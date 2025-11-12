Haberler

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı Haber Videosunu İzle
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"İttifakta çatlak" iddiaları peş peşe yalanlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Bahçeli her zaman olduğu gibi Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının yanı sıra pek çok gündem maddesi ele alınacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Ankara'da MHP liderinin konutunda bir görüşme başladı.
  • Görüşmede terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve Gürcistan'daki uçak kazasında 20 Türk askerinin şehit olması ele alınacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ile Bahçeli arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı. Ankara'da MHP liderinin konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bahçeli ve Erdoğan tokalaştıktan sonra konuta geçti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

İŞTE MASADAKİ KONU BAŞLIKLARI

Görüşmede kritik konu başlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının, görüşmenin en önemli gündem maddeleri olacak.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK" İDDİALARINA YALANLAMA

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki son görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı. KKTC seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşmazlık yaşandığı ve Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu. Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmeyen Bahçeli ise bu iddiayı yaptığı açıklamalarla reddetmişti. Bahçeli, Anıtkabir'deki 10 Kasım törenine ise katılmıştı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

ERDOĞAN: ARAMIZDA HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin şunları söylemişti: "Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.