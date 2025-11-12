Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı. Ankara'da MHP liderinin konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bahçeli ve Erdoğan tokalaştıktan sonra konuta geçti.

İŞTE MASADAKİ KONU BAŞLIKLARI

Görüşmede kritik konu başlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının, görüşmenin en önemli gündem maddeleri olacak.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK" İDDİALARINA YALANLAMA

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki son görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı. KKTC seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşmazlık yaşandığı ve Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu. Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmeyen Bahçeli ise bu iddiayı yaptığı açıklamalarla reddetmişti. Bahçeli, Anıtkabir'deki 10 Kasım törenine ise katılmıştı.

ERDOĞAN: ARAMIZDA HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin şunları söylemişti: "Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız."