Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! Bir yanında Putin diğer yanında Pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları da katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu devlet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumda 'Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği' konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.
ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.
ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
BERDİMUHAMEDOV İLE TOKALAŞTI
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
SAĞINDA TOKAYEV SOLUNDA BERDİMUHAMEDOV YER ALDI
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.