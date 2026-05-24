Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Genel merkezden ayrıldıktan sonra yürüyüşe geçen Özgür Özel TBMM önünde miting gerçekleştirirken, kalabalıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal sloganlar yükseldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de." sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Özel’in genel merkezden ayrılıp TBMM önüne yaptığı yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sloganlar atıldı. Alanda yükselen ifadelere iktidar kanadından tepki gecikmedi.

MİTİNGDEKİ SLOGANLARA EFKAN ALA'DAN TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, devlet başkanına yönelik saygısız sloganları reddettiklerini ve aynen iade ettiklerini belirtti. Ala, CHP'nin kendi iç kavgalarıyla ayıracak vakitleri olmadığını da sözlerine ekledi.

"SAYGISIZ SLOGANLARI İADE EDİYORUZ"

Ala şunları söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz.

"CHP'NİN PARTİ İÇİ KAVGALARINA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

