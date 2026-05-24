Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

Mahkemenin CHP için mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığı sona eren Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu. Bir röportajda Özel'in, "Çok sabırlı, çok dinleyen, her türlü fikri dinleyip onların içinden bir şeyler alan bir lider. Kemal bey hem öğrenen hem de öğreten bir lider. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Kemal Bey'den öğrenirsin de." dediği görüldü.

Mahkemenin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevi sona eren Özgür Özel’in, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleri dikkat çekti. Özel’in yıllar önce bir röportajda eski genel başkanını öven sözleri, yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından kamuoyunda büyük ilgi topladı.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK SABIRLI, ÇOK DİNLEYEN BİR LİDER"

Söz konusu röportajda Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu "çok sabırlı, dinleyen, her fikirden bir şeyler alan, hem öğrenen hem de öğreten bir lider" olarak tanımlamıştı.

CHP içindeki dengelerin değişmesiyle birlikte bu arşiv kaydı, siyasetteki söylem değişikliklerini tartışan sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yorumlar (1)

ErkhaN:

öğretti sanırım gerekeni özelce hemde

