Haberler

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü. Özgür Özel ise “En kısa zamanda sandık istiyoruz” diyerek kurultay çağrısını yineledi. Gürsel Tekin de CHP’de kaos olmadığını belirterek seçimli büyük kurultayın yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını söyledi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yakın zamanda olağanüstü kurultaya götürmeyip genel seçimlere kendi liderliğinde taşıyacağı iddia ediliyor.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede en kısa zamanda kurultay talebini yineledi.
  • Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin, partide kaos olmadığını ve seçimli kurultayın yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını açıkladı.

CHP’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu’nun partiyi kısa sürede olağanüstü kurultaya götürmesi beklenirken, Ankara’da dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU’NUN KURULTAYI ERTELEYECEĞİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda seçimli olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve CHP’yi olası genel seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: EN KISA ZAMANDA SANDIK İSTİYORUZ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada kurultay talebini yineledi.

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye değinen Özel, “Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” dedi.

GÜRSEL TEKİN: KAOS YOK, İSTANBUL’DA YENİ KONGRE YAPILACAK

CHP’de seçimli kurultayın ne zaman yapılacağı tartışılırken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin’den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sözcü gazetesine konuşan Tekin, partide bir kriz olmadığını savunarak, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullandı. Olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlayacağını belirten Tekin, CHP’nin seçimli büyük kurultayının yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir

Beyaz Saray'dan kritik İran açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Transferini istediği 5 isim ortaya çıktı! Süper Lig'i kasıp kavururlar
Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu

Kastamonu'da infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı