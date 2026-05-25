Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü. Özgür Özel ise “En kısa zamanda sandık istiyoruz” diyerek kurultay çağrısını yineledi. Gürsel Tekin de CHP’de kaos olmadığını belirterek seçimli büyük kurultayın yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını söyledi.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yakın zamanda olağanüstü kurultaya götürmeyip genel seçimlere kendi liderliğinde taşıyacağı iddia ediliyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede en kısa zamanda kurultay talebini yineledi.
- Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin, partide kaos olmadığını ve seçimli kurultayın yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını açıkladı.
CHP’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu’nun partiyi kısa sürede olağanüstü kurultaya götürmesi beklenirken, Ankara’da dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi.
KILIÇDAROĞLU’NUN KURULTAYI ERTELEYECEĞİ İDDİASI
Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda seçimli olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve CHP’yi olası genel seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü.
TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak” ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: EN KISA ZAMANDA SANDIK İSTİYORUZ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada kurultay talebini yineledi.
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye değinen Özel, “Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” dedi.
GÜRSEL TEKİN: KAOS YOK, İSTANBUL’DA YENİ KONGRE YAPILACAK
CHP’de seçimli kurultayın ne zaman yapılacağı tartışılırken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin’den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sözcü gazetesine konuşan Tekin, partide bir kriz olmadığını savunarak, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullandı. Olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlayacağını belirten Tekin, CHP’nin seçimli büyük kurultayının yaklaşık 7 ay sonra yapılacağını söyledi.