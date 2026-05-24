Haberler

Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile ayrılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'den ayrıldığını açıkladı. Conte, yaptığı açıklamada ''Gelecekte nerede olacağımı hepiniz yakında göreceksiniz'' dedi.

İsmi son dönemde sık sık Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'deki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 

CONTE, NAPOLI'DEN AYRILIĞINI DUYURDU

Tecrübeli çalıştırıcı Conte, Napoli’den ayrıldığını resmen duyurdu. Gelecek planlarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, " "İtalya Milli Takımı ile hiçbir görüşme yapmadım. Onlara Pep Guardiola'yı öneririm. Gelecekte nerede olacağımı hepiniz yakında göreceksiniz." ifadelerini kullandı. 

FENERBAHÇE İDDİALARI ALEVLENDİ

Conte’nin bu ayrılık ve "yakında göreceksiniz" çıkışı, futbol kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Özellikle İtalyan hocayı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu açıklamanın ardından sosyal medyayı hareketlendirdi. Napoli ile bağlarını koparan 54 yaşındaki teknik adamın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Küçük:

Bu takımın başına morinyo geldide adam edemedi. Bu mu adam edecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama taşındı: Takibi de bıraktı

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti