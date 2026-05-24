Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

İsmi son dönemde sık sık Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'deki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

CONTE, NAPOLI'DEN AYRILIĞINI DUYURDU

Tecrübeli çalıştırıcı Conte, Napoli’den ayrıldığını resmen duyurdu. Gelecek planlarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, " "İtalya Milli Takımı ile hiçbir görüşme yapmadım. Onlara Pep Guardiola'yı öneririm. Gelecekte nerede olacağımı hepiniz yakında göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI ALEVLENDİ

Conte’nin bu ayrılık ve "yakında göreceksiniz" çıkışı, futbol kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Özellikle İtalyan hocayı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu açıklamanın ardından sosyal medyayı hareketlendirdi. Napoli ile bağlarını koparan 54 yaşındaki teknik adamın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.