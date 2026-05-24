Haberler

Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı başarılarından dolayı tebrik etti. Bu durum Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u 90+5. dakikada McBurnie'nin golüyle 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasının ardından Acun Ilıcalı'yı FaceTime ile arayarak tebrik etti.
  • Galatasaray taraftarları, Okan Buruk'un Acun Ilıcalı ile yakın diyaloğunu sosyal medyada eleştirdi.

İngiltere Championship’te nefes kesen play-off finalinin ardından Premier Lig’e yükselen son takım Hull City oldu. 

90+5'TE GELEN GOLLE PREMIER LİG BİLETİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Middlesbrough karşısında 90+5. dakikada McBurnie’nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Premier Lig'e yazdırdı.

OKAN BURUK'TAN ACUN ILICALI'YA TEPKİ

Hull City’nin Premier Lig vizesi alarak tarihi bir başarıya imza atmasının ardından, Ilıcalı'yı kutlayan ilk kişilerden biri Galatasaray ile şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı teknik direktör Okan Buruk oldu. Acun Ilıcalı’yı FaceTime üzerinden görüntülü arayan Buruk, İngiltere’de büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı’yı ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Okan Buruk'un Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Kulübü ile aralarında yaşananlara dikkat çekerek Okan Buruk'un Ilıcalı ile yakın diyaloğa girmesini eleştirdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Adana'da sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen genci kurşun yağmuruna tuttular
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti