Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina sessiz sedasız evlendi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarıyla adından söz ettiren genç yıldızı Ana Cristina, bekarlığa veda etti.

ANA CRISTINA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Sarı-lacivertli formayı 2021 yılından bu yana terleten 21 yaşındaki Brezilyalı smaçör, muhteşem bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

BİR YIL ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Başarılı voleybolcu Ana Cristina, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kendisi gibi voleybol kariyerini sürdüren Maicon Santos ile nişanlanarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı atmıştı. Nişan töreninin ardından birlikteliğin önemine vurgu yapan Cristina, hayatı bir partnerle paylaşmanın zorlukları aşmadaki gücünü anlatan duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

DÜĞÜN BREZİLYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Voleybol sezonunun tamamlanmasının ardından çift, düğün törenleri için memleketleri Brezilya'yı tercih ederek sessiz sedasız evlendi. Bir yıllık nişanlılık dönemini görkemli bir düğünle taçlandıran çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, genç voleybolcunun törende giydiği şık gelinlik davetlilerin büyük beğenisini topladı.