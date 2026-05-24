Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina sessiz sedasız evlendi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Ana Cristina, 21 yaşındaki Brezilyalı smaçör Maicon Santos ile Brezilya'da sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çift, düğün törenleriyle mutluluklarını taçlandırırken, Cristina'nın giydiği gelinlik büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarıyla adından söz ettiren genç yıldızı Ana Cristina, bekarlığa veda etti.
ANA CRISTINA DÜNYAEVİNE GİRDİ
Sarı-lacivertli formayı 2021 yılından bu yana terleten 21 yaşındaki Brezilyalı smaçör, muhteşem bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi.
BİR YIL ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI
Başarılı voleybolcu Ana Cristina, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kendisi gibi voleybol kariyerini sürdüren Maicon Santos ile nişanlanarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı atmıştı. Nişan töreninin ardından birlikteliğin önemine vurgu yapan Cristina, hayatı bir partnerle paylaşmanın zorlukları aşmadaki gücünü anlatan duygusal bir mesaj paylaşmıştı.
DÜĞÜN BREZİLYA'DA GERÇEKLEŞTİ
Voleybol sezonunun tamamlanmasının ardından çift, düğün törenleri için memleketleri Brezilya'yı tercih ederek sessiz sedasız evlendi. Bir yıllık nişanlılık dönemini görkemli bir düğünle taçlandıran çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, genç voleybolcunun törende giydiği şık gelinlik davetlilerin büyük beğenisini topladı.