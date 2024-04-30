Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "13. Çalışma Meclisi Yemeği"nde konuştu.

"MUHALEFET 1 MAYIS'A GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla CHP'nin Taksim Meydanı'na yürüme kararı alması sonrası çıkan tartışmalara değinen Erdoğan, "2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal gruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE İSTİSMAR ZEMİNİ SUNULMAMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir. Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP TAKSİM'E YÜRÜME KARARI ALDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, önceki gün 1 Mayıs için vatandaşları Taksim'e davet etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise, 'Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP LİDERİ ÖZEL, BAKAN YERLİKAYA'YI TELEFONLA ARADI

Taksim'in 1 Mayıs'ta yasaklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu söyledi. Gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildiren Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

İSTANBUL VALİLİĞİ ÖNLEM ALDI

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır." denildi.