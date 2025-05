Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereye baksak çocuklar ölüyor, Gazzeli masumlar vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak gönül coğrafyamızda ve dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

"Tarihimizde anneler her zaman kutsal bir yere sahiptir. Dertlerini asla belli etmeyen, çalınacak ilk kapı olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üstündedir"

"Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin temeli de kadındır, annedir. Annenin güçlü olmadığı toplumda huzuru, refahı koruyamazsınız"

İSTANBUL - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının bir otelde düzenlediği Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına Rabbim'den aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabbim kabirlerini pürnur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Yine burada kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyor, kendilerine sabırları, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mazlumlar son derece vahşi bir şekilde katlediliyor"

Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumların, yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumların son derece vahşi bir şekilde katledildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor. Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar, yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar son derece vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak gerek gönül coğrafyamızda gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm bu acıların, zorlukların, sıkıntıların sona ermesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde. 'El Cennetü tahte akdamil ümmehat' Cennet annelerin ayakları altındadır. Bakın, babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim. O da ayağını çekerdi. Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada. Ben onu almak istiyorum. Onu koklamak istiyorum. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada. Şefkat orada. Merhamet orada. Bütün bu mefhumların zihinlerdeki ilk karşılığı hep anneler olmuştur" diye konuştu.

"Sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir"

Annelerin evladı için her türlü zorluğu, çileyi, fedakarlığı göze aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dişinden tırnağından artırıp ömrü boyunca kendisini evine ve yavrularına adayan, derdini, kederini asla belli etmeyen, ölüm döşeğindeyken bile evlatları üzülmesin diye onları teskin eden, sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı, varılacak ilk menzil olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir. Evet, nasıl hatırlamam anacığım? Nasıl kaç geceler bana ninni söylerdi? Hasta olunca oydu başucumda bekleyen. Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim hemen alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi. Nasıl hatırlamam anacığım? Nasıl bilirim yine kalbinde yerim anacığım? Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan, yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan. Vefalı ellerinden öperim anacığım. Evet, gece 12, gece 1. Anacığım evin balkonundan beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü? İşte bu da merhum bir şairimizin bu mısraları, anneye olan hasretin, sevginin, vefanın bir ömür boyu asla dinmediğinin en güzel ifadelerinden biridir. Anne ve babaya hürmet, bizim için Rabbimizin rızasını kazanmanın yoludur. Cennete açılan bir kapıdır. Nitekim Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde bizlere annelerin cennete bir adım mesafede olduğunu şu sözlerle haber veriyor; 'Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış.' Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti" dedi.

"Toplumun temeli nasıl aile ise, ailenin de temeli annedir, kadındır"

Ailenin temelinin anne olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce İsra Suresi okundu. Orada bu haber veriliyordu. Eğer onlardan biri, burası çok önemli. Anaya babaya isyan edenlere sesleniyorum. ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayet-i kerimesi ise esasında her şeyi özetlemektedir. İşte anne ve baba bizim için bu kadar önemlidir, değerlidir. Öf bile denemeyecek kadar hürmete şayandır. Rabbim onlara layık evlatlar olabilmeyi, onların hayır dualarını almayı bizlere, hepimize nasip eylesin. Toplumun temeli nasıl aile ise, ailenin de temeli annedir, kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın, refahı, huzuru, başarıyı elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Anne ve çocuğa yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere, aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm kurumlarımızla ailelere, bilhassa da annelere çok güçlü destekler verdik. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, yeni istihdam programlarından çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde annelerimizin hep yanında olduk" ifadelerini kullandı.

"2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik"

Kadınlara yönelik programları sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Sadece geçtiğimiz yıl eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon lira ödeme yaptık. Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında yaklaşık 2,7 milyon anneye toplam 2,15 milyar lira destek sağladık. Vatani görevlerini ifa eden askerlerimizin ihtiyaç sahibi ailelerine 126 milyon lira tutarında yardımda bulunduk. Aile destek merkezlerimiz ve sosyal dayanışma merkezlerimiz ile kadınlarımıza çeşitli düzeylerde eğitimler verdik, teşvikler sunduk. 9 ilimizdeki 34 çok amaçlı toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik programlarımızı sürdürüyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konukevlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz. Yine kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla birlikte huzurlu bir hayat sürmeleri için evde bakım hizmetlerimizi artırdık. Mart 2025 itibarıyla 123 binin üzerinde vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Yaşlı destek programı YADES ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 yaşlı vatandaşımıza evde destek oluyoruz. 14 bin 834'ü Aile Bakanlığımıza bağlı 170 huzurevinde olmak üzere 31 bin 359 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşımızın sayısı 544 bini aştı. Bu kardeşlerimize 190 milyar liralık yardım yaptık. Engelli kardeşlerimizin iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için gerekli tüm adımları atıyor, tüm destekleri veriyoruz. Bugün itibariyle kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Annelerimizi, çocuklarımızı, yaşlı ve engellilerimizi yani aile kurumunun tamamını güçlendirmeye inşallah bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

"Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik"

Doğum ve evlilik yardımlarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de yine 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözlerimizi hamdolsun tutuyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde gençlerimizin dünya evine girmelerine yardımcı olacağız demiştik. Bununla ilgili Aile ve Gençlik Fonu kuracağımızı açıklamıştık. Fonu önce pilot çalışma olarak deprem bölgesinde hayata geçirdik. Ardından da Türkiye geneline teşmil ettik. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca 48 aylık vade süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 652 çiftimiz faizsiz kredi desteğinden faydalanırken, kredi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı da 29 bini geçti. Ailelerimiz şehirlerarası seyahatlerinde yine aile yılı kapsamında yüzde 40'a varan oranlarda birçok indirimden yararlanıyor. Gençleri yuva kurmaya, evlenmeye özendirecek pek çok adım atıyoruz. Tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içindeyiz" şeklinde konuştu.

"LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz"

Alkol bağımlılığının aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı aileyi, bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Şiddet, suç, intihar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor. İçki bağımlılığı yüzünden yuvalar yıkılıyor, aileler parçalanıyor. Maalesef nice çocuk yetim ve öksüz büyümek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum"

Terörsüz Türkiye hedefine gidilen yolda sağlam adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz"

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. Gayret bizden. Tevfik Allah'tandır diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Hayatta olan annelerimize, aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ömürler diliyor. Ahirete irtihal eden annelerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımıza ve siz kıymetli hanımefendilere teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.