Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu; bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

İşte yapılan o açıklama;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

İSRAİL VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

KALKINMA YOLU PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

BÖLGEDEKİ HUZUR VE REFAH

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani Politika Türkiye Güncel Dünya Irak

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500

Yorumlar (9)

Haydar Ağırbaşlı:

yahu anlayalım artık biz birbirimize mahkumuz, birlik olalım. ayrı gayrı yapmayalım yeter artık

37
14
yanıtYanıtla
mehmet emin günen:

Sayın Barzani ırak Kürdistan'ın başkanı sıfatı ile Türkiye'de, ancak bayrak neden yok, anlamış değil

18
12
yanıtYanıtla
Alparslan Türkdoğan:

Irak halkı değil Irak halkları.

18
11
yanıtYanıtla
Kerem Sevimli:

Reise dikkat etmek lazim daha once satti onlari bir daha satar

12
6
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

kuzey ırakta batılılar, amerika, özal işbirliğiyle kürt devleti kuruldu şimdi aynı senaryo suriyede bu iktidarla gerçekleştirilmeye çalışılıyor

2
4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Şamil Tayyar Destici'ye ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.