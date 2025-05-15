Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah bırakma kararı alan PKK terör örgütünü açık açık uyardı. MİT'in süreci titizlikle takip edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün yanlışta ısrar etmesi halinde mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Konuşmanın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da hissettiğimiz 5.2 büyüklüğünde depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti sürekli eğitim merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır.

"ORTAK BİR DAVAMIZ VAR"

İnşallah bu çalışmalarla il başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuur, özgüven ve mücadele azmiyle çıkacak. Biz her yol arkadaşımızı sadece teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da görüyoruz. Rabbim bizleri millete, memlekete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

"BİZİM İÇİN TARİH AK PARTİ İLE BAŞLAMADI"

Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren, yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz her şeyden öte ortak bir davamız var. Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Tarih 100 yıl 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusunda her bir neferinin umuduna sahiptir. Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana aynı imana sahip yürekli bir kadrodur.

"BİZ NEREDEN GELDİĞİMİZ BİLEN BİR KADROYUZ"

Bu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete sahip adanmış bir kadrodur. İstiklal savaşında bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip kadrodur. AK Parti olarak kötü mazide olarak atiyiz diyorum. Çünkü biz nereden geldiğini bilen, ne olduğumuzu bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen kadroyuz. Muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikâyemiz AK Parti'nin hikâyesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini cansiperane tutan bir uç beyisiniz.

"DAVAMIZ, MİSYONUMUZ BÜYÜK"

Şunu buradaki her bir arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim, biz hem Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Davamız, misyonumuz büyük. Bizim derdimiz de büyük. Bu yol meşakkatli bir yol, kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister, yanıp tutuşma ister.

Biz yanacağız ki, çevremiz aydınlanacak. Başkaları gibi çıkar için, rant için, rütbe için, makam için, mevki için de çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Şimdi bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak; biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız.

"SİZE BAKANLAR SİZDEN CESARET ALACAK"

Biz özgüvenli olacağız ki, çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak. Size bakanlar sizden umut devşirecek, size bakanlar sizden heyecan alacak, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa tarumar olsa sizdeki ruh sizdeki umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak.

Her birinizden bu şuurla bu hassasiyetle omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bu topraklarda bin yıllık tarihimiz bize şu hakikati apaçık göstermiştir. Tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Malazgirt Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir.

"ARAMIZA NİFAK, FİTNE SOKTULAR"

Çaldıran, Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi daha nicesi ortak zaferedir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, geriledik, çok büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız, emperyalistler gayet iyi biliyor. Böl, parçala, yönet. Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok ama çok iyi biliyorlar.

Onun için aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Aramıza nifak, fitne soktular. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında. Onlar çok iyi biliyor ki, Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederlerse büyük güç olur, bölgeyle barış, huzur, refah gelir. Bunu engellemek için her yola başvuruyorlar.

"BİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Yaşanan onca acıya, oluk oluk akan onca kana rağmen bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin oyununa gelenler, tuzağına düşenler oldu. Bugün bile aldananların, basireti bağlananların, gözünü nefret ve kin bürüyenlerin olduğunu görüyoruz. Kardeşliğimize pusu kurmaya ısrarla devam ediyorlar. Dayanışmamıza engel olmak için her yolu deniyorlar. Kimileri ihanet kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunlara asla gelmeyeceğiz.

"İNADINA KARDEŞLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır ve zayıflar. İçeride dışarıda bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.

Bölücü terör örgütü geçtiğimiz günlerde artık kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ilanihaye kurtulma ve kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ MİT, TİTİZLİKLE İZLEYECEK"

Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Biz terörü şiddeti silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. Tarihi, kültürü, zaferleriyle binlerce yıllık köklü tecrübesiyle hareket eden bir millet, bir devlet meseleye nasıl bakarsa biz de meseleye aynen öyle bakıyoruz.

86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden kapsamlı şekilde düzenli olarak değerlendiriyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ GÜNDEMİNE HAKİMDİR"

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon, çok yakın işbirliği ve eşgüdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. 22 yıldır neredeyse bugün de aynı yerdeyiz. Bugün Allah'a hamdolsun her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırlarımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı bundan sonra hiç olmayacak. Şunu herkes görmelidir, bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamız merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni denklem kurulmaktadır."