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Bandırma'da tır şoförü damada sıra dışı takı! Sağdıçlar düğünde yaklaşık 25 bin TL'lik tır lastiği taktı

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Bandırma'da tır şoförü damada sıra dışı takı! Sağdıçlar düğünde yaklaşık 25 bin TL'lik tır lastiği taktı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sabina Karatay ile Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde, tır şoförü olan damada bekar arkadaşları takı olarak tır dorsesine ait bir lastik taktı. Fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenilen sıra dışı takı davetlileri şaşırttı; çift ve sağdıçlar lastikle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen düğünde, damadın tır şoförü olması nedeniyle arkadaşları tarafından takı olarak tır lastiği hediye edildi. Alışılmışın dışındaki takı merasimi, düğüne katılanların şaşkınlıkla izlediği anlara sahne oldu.

SAĞDIÇLARDAN TIR LASTİĞİ SÜRPRİZİ

Bandırma'da Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde ilginç görüntüler yaşandı. Damadın tır şoförü olmasını dikkate alan bekar arkadaşları Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasiminde çifte tır dorsesine ait bir lastik taktı.

Düğünde gerçekleştirilen sıra dışı takı merasimi, davetlilerin ilgisini çekerken gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geleneksel takı merasimine farklı bir yorum getiren sağdıçların sürprizi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

LASTİĞİN FİYATI 25 BİN TL

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynayan davetliler, renkli görüntüler oluşturarak gecenin keyfini çıkardı. Tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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