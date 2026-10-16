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Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, koltuğa oturduktan 4 gün sonra görevden alındı

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Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, koltuğa oturduktan 4 gün sonra görevden alındı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, hakkında ortaya atılan iddialar ve basındaki eleştiriler nedeniyle Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın görevine devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını açıklamasından kısa süre sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, 12 Ekim'de göreve başlayan Zacharia'nın görevden alındığını duyurdu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcülüğü görevine 12 Ekim'de başlayan Katie Zacharia'nın göreve devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını açıkladı.
  • ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Zacharia'nın görevden alındığını söyledi.
  • Zacharia'nın hukuk diplomasını ve avukatlık belgesini nasıl aldığına ilişkin tartışmalar Amerikan medyasında geniş yer buldu; baro sınavını geçemediği ve baro kaydının bulunmadığı öne sürüldü.

Abd Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde katılacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 ZACHARİA'NIN GÖREVDEN AYRILABİLECEĞİ SİNYALİ

Trump, yeni Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlayan Katie Zacharia ile ilgili medyada "yoğun bir aleyhte kampanya" yürütüldüğünü savunarak, bu haberlerin Zacharia'yı yorduğunu aktardı.

ABD Başkanı, "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine son vermediğini ancak göreve devam edip etmeme noktasında kararı kendisine bıraktığını kaydetti.

VE GÖREVDEN ALINDI

Trump’ın söz konusu açıklamalarından kısa bir süre sonra ise ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi Zacharia’nın görevden alındığı söyledi.

HUKUK DİPLOMASI VE AVUKATLIK BELGESİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Trump'ın "avukat" olarak kamuoyuna tanıttığı Zacharia'nın hukuk diplomasını ve avukatlık belgesini nasıl aldığına ilişkin tartışmalar, Amerikan medyasında geniş yer bulmuştu. Zacharia’nın baro sınavını geçemediği ve baro kaydının bulunmadığı öne sürülmüştü. Zacharia ise Çin'e taşındığı dönemde avukatlık belgesini aldığı savunmasını yapmıştı.

Zacharia, Beyaz Saray Sözcülüğü görevine resmi olarak 12 Ekim'de başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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