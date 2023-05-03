Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz (2)

YENİ ZİGANA TÜNELİ'Nİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından geldiği Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda; Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Yeni Zigana Tüneli'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası canlı bağlantı kurarak, Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete açtı. Erdoğan, katılımcılarla birlikte kurdele keserek kente kazandırılan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Trabzon AK Parti milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak alandan ayrıldı.

Selçuk BAŞAR- Sinan UÇAR/ TRABZON, -