Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana gündem maddesi İran-İsrail savası olan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kan, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kimsenin efelenmeyi göze alamayacağı savunma kapasitesine ulaşması için 4 konu başlığı sıraladı. Erdoğan açıklamasında "İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Bunun şartı ise siyasi istikrar, ekonomimizi güçlü tutmak, sosyal barışı tahkim etmek, diplomatik ilişkilerimizi geliştirmekten geçiyor. Devlet ve millet olarak bazı sıkıntıları çekecek, bazı fedakârlığı yapacağız ki hedefimize ulaşabilelim. Türkiye safralarından kurtuldukça her alanda geleceğine umutla bakmaktadır. İktidarımız ve ittifakımız bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına Allah'ın izniyle kimse mani olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.