Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Mutlu günlerde olduğu gibi zor zamanlarda da desteklerini daima hissettiren Türkiye'nin gerçek dostlarına ülke ve millet adına minnettarlığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce kilometre öteden gelerek gösterdikleri bu kadirşinaslıklarını hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Venezuela Devlet Başkanı'nın bu merasime katılmış olması gerçekten bizleri mütehassis etmiştir. Aynı şekilde sevincimizi paylaşmak amacıyla yurt içinden törene katılan tüm vatandaşlarıma da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Törende sergilenen birlik ve beraberlik tablosunu ülkemiz bakımından büyük bir kazanç olarak görüyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini sosyal dokusunun bütün renklerini o gün orada hep beraber müşahede ettik."

Türkiye'nin zenginliği olan farklılıkların korunmasının, Türkiye'nin aydınlık yarınları açısından olmazsa olmaz şartlardan olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin değerini ve önemini bilen bir yönetim olarak inşallah bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz. Dünyanın dört bir köşesinden gelen yabancı misafirlerimizin iştirakinin ise büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tezahürü olduğuna inanıyorum. Adeta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu andıran o manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır." diye konuştu.

"Kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, hükümetleri döneminde Türkiye'nin etki alanının ulaştığı yerlerin de ortaya çıktığının altını çizerek, "Siyaset gibi diplomasiyi de eski dar kalıp okuyanların Türk dış politikasıyla ilgili iddialarının temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna 780 bin kilometrekareden çok daha geniş bir ülke olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mesajların tüm bileşenleriyle muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefetin hatalarından ders alarak, özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyerek hep birlikte yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kesinti veya kopukluk değil devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı ve politikalarımızı yenilerken, diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık."

"Ruh kökümüzden asla kopmadık"

"Ruh kökümüzden asla kopmadık." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, seçmenleriyle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanların da sesine kulak verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkaları gibi yankı odalarına özellikle hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yaptık. Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek alnı ak, başı dik bir şekilde halefine devretti. 21 yılda yazdığımız başarı hikayesinde dirayetli liderliğin yanı sıra tüm yol ve dava arkadaşlarımızın da emeği, çabası ortak aklı ve alın teri vardır. İnşallah bizler de emaneti hakkıyla taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz."

Erdoğan, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak milletvekillerine teşekkür ederek, önceki kabinede yer alan bakanların, Kovid-19 sürecindeki zorlukların aşılmasında ve 6 Şubat depremleri sonrasında sergiledikleri insanüstü çabaların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

"Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne biz ne de milletimiz, bu arkadaşlarımızın ülkemize yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Eski kabine üyelerimizin tecrübeleri ve vizyonlarıyla Meclisimizde tebarüz edeceklerine yürekten inanıyorum. Biz de kendileriyle yakın istişare ve işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Eski arkadaşlarımızın ve yeni arkadaşlarımızın heyecanıyla inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını gerçekleştireceğiz.

Evleri türlü düzensizlik ve kargaşa içerisindeyken memlekete nizam verme iddiasında olanları ciddiye almayarak biz işimize bakacağız. Türkiye Yüzyılı, evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi hiç şüphesiz çok çalışmayı, daha fazla icraat ve eser üretmeyi gerektirir. Kabine üyelerimiz, gerek tecrübeleri gerek ehliyetleri gerekse uzmanlık alanları itibarıyla Türkiye Yüzyılı'nın mimarları arasında yer alacak vasıflara iradesiyle sahiptir. Öte yandan yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını da biliyoruz. Bu zorluk, sadece aşmamız gereken meselelerle yakalamamız gereken hedeflerle sınırlı değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl zorluğun devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgili olduğunu belirterek, "Türkiye, her konuda dünden daha ileri gitmeye, daha hızlı olmaya ve daha çok çalışmaya mecburdur. İnşallah canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız." dedi.

(Sürecek)