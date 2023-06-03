Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle Türkiye'de yeni dönem resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenine şahit olmak isteyen eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve karısı, damadı Selçuk Bayraktar da Meclis'te hazır bulundu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın yokluğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

YEMİN METNİNİ OKUDU

Genel Kurul, Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti. Erdoğan yemin metnini okuduktan sonra izleyiciler ve çok sayıda vekil tarafından ayakta alkışlandı.

AİLESİ DE LOCADAN TAKİP ETTİ

Erdoğan'ın yemin törenine şahit olmak isteyen eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve karısı, damadı Selçuk Bayraktar da Meclis'te hazır bulundu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın yokluğu dikkat çekti.