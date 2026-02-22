Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Son anket sonuçlarına değinen Büyükgümüş "Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranına sahip" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKLERİMİZİN FEDAKARLIĞIYLA BUGÜNLERE GELDİK"

"Ahmet Büyükgümüş'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bursa'da teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdik. Sahura kadar nerede Ramazan varsa teşkilat olarak orada olmaya çalışıyoruz. İş akışları, karar verme yöntemleri çok kurumsallaşmış bir siyasi partiyiz. Kendimizden ne veriyoruz, eğer teşkilatçılığı bir kelime ile özetleyecek olursak başlı başına fedakarlıktır. Partimizin kuruluşundan itibaren partimize emek veren isimsiz kahraman dediğimiz 10 binlerce gönüllümüzün duası ile mücadele eden bir aileyiz. Büyüklerimizin fedakarlığı ile biz bugünlere gelmişiz.

Kuruluştan bugüne tüm aktörleri ile sahada birlikte hareket ediyoruz. Mutlaka eleştirisi olanlar yer alır, çok sıhhatli bir şeydir bu. Parti tabanı sürekli kendini geliştirmesini isterler. Bunu seçim çalışmalarında da görürüz. Bu Ramazan da buna çok güzel vesile oluyor. Her Ocak ayında siyasi partilerin üyeleri açıklanıyor. Ocak ayında teşkilatlarımız sahada çalışma ortaya koyup 11 milyon 443 bin sayısını geçtik. Bir önceki yıla göre 600 bin üye kazandık. Üyelerimizle beraber sürekli bir yenilenme amacındayız. 2 milyon hanede yaşayan üyelerimizi teker teker ziyaret edeceğiz.

"TOPLUMUN TAMAMINA HİTAP EDİYORUZ"

Bizim Türkiye'nin 81 ilinde il teşkilatımız var, 973 ilçede ilçe teşkilatımız var. Her mahallede her köyde Ak Parti'nin bir temsilcisi var. Bütün faaliyetlerimizi mahalle esaslı yürütmeye gayret ediyoruz. AK Partimizin siyasete getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de sandık esaslı çalışmaktır. Biz toplumun yüzde yüzüne bakarak siyaset yaparız. Şu kesimin oyunu alsak demeyiz. Toplumun tamamına hitap ederiz. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler ve oy vermeye aday olanlar vardır.

İki boyutlu düşünmek lazım bizim parti çalışmalarımız bakımından seçimin varlığı yokluğu bir şey ifade etmez. Biz her pazar seçim varmış gibi hareket ediyoruz. Milletin değerlendirmesine her zaman hazır şekilde çalışıyoruz. Bir yandan da iktidar olmanın sorumluluğu ile hareket etmemiz gerek. Dolayısıyla çalışmalarımızın hep böyle iki boyutu oluyor. Biz aslında 2023 seçimlerini geride bıraktıktan sonra deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma amacıyla çalıştık. 455 bininci konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Portekiz ülkesi büyüklüğünde bir coğrafyanın yeniden ayağa kaldırıldığı bir icraattan bahsediyoruz. Sadece konutlar değil, yollar, hastaneler, bir şehirde ne gerekliyse hepsinin inşa edildiği bir durum.

Adıyaman'da Esma ablamızın evine misafir olduk. Yeni evinde de onunla iftar sofrasında bir araya geldik. Deprem bölgesine gittiğimiz zaman alnımız ak gidiyoruz. Büyük bir heyecanı her gittiğimiz şehirde görüyoruz. Gittiğimiz yerde sadece söz değil, oradaki icraatlarımızla milletimizle buluştuk. Kimseye laf yetiştirme telaşı ile gitmedik deprem bölgesine. Deprem bölgesinde bakın bizim geleneksel olarak düşük aldığımız yerlerde bile üst düzey çalışmalar yaptık. Evler teslim edildi, bazı vatandaşlarımız da evlerini teslim almışlar ama deprem nedeniyle başka şehirlere gitmişler, okulların bitmesiyle orada çok daha canlı bir yaşam başlar. Milletimizin hayır duası Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Siyasetin normalidir, CHP erken seçim ister. Daha sonra daha güzel bir atmosferde seçime gidilir, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan da kazanır. 31 Mart'ta biz nerede eksik kaldıysak orada ciddi bir çalışma yapıp atacağımız adımları tespit ettik. Hem sahada gördüğümüz canlılık, hem anketler, bunları birlikte düşündüğümüzde görüyoruz.

Belediye başkanları AK Parti çatısı altına giriyor. Bizim her katılan arkadaşımızla muhabbetimiz ilerliyor. Seçim çalışmalarına en etkin şekilde hazır olmayı düşünüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Hükümet sistemini hayata geçirirken bizim ortaya koyduğumuz en önemli sözlerden birisi istikrar vurgusuydu. Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında bu ülkeyi 5 yıl yönetme sözü aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup, seçimleri kazanıp milletimize hizmet etmeyi sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz.

360 oyla TBMM'de erken seçim kararı alınmış olması gerekiyor. O nedenle teknik bir tarih düzenlemesi gerçekleşebilir. Bunun da kararını verecek olan TBMM. Biz de Cumhur İttifakı olarak gayretimizi gösteriyoruz. Siyasette bu ortaya konan tablo ve çalışma, bu siyasal sonucu Meclis'te üreteceği kanaatindeyim.

ANKETLERDE SON DURUM

Anketlerde bizim gördüğümüz Ocak ayından itibaren CHP ile farkı açan AK Parti gerçeği var. Sayın Özel'in birinci parti olduklarını dile getirmesine gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli çıkıp AK Parti birinci parti dediği bir dönem oldu mu? Sayın Özel bunu neden sık dile getiriyor? Siyasetteki sıkışmayı "Hayır biz çok güçlüyüz" diyerek umut oluşturmaya çalışıyor. Başta CHP Genel Merkezi olmak üzere. Onun ne yapmaya çalıştığını biliyoruz.Reel durum Cumhur İttifakı, siyaseti domine etmeye devam ediyor. Bu sayılar bir ay öne çıkar, bir ay geriler. Aslında uzun dönemli trendi ölçmek gerekir. Bu trendte Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranına sahip.

2023'ten sonra milletimizden 2 talimat aldık. Birincisi deprem bölgesini toparlayın. İkincisi "Ekonomik yorgunlukların fakrındayız, bunu sizin çözeceğinize inanıyoruz. Bunu çözün" demekti. Milletimizin birinci talimatını hakkıyla yerine getirdik. 2026-2027 yıllarında ekonomik sorunların aşılması için bir imkan olarak görüyoruz. 2028 yılında milletimize hesap vereceğiz. "Bu iki talimatı yerine getirdik, şimdi 5 yıl için yine izin istiyoruz" diyeceğiz.

CHP'NİN ADAYI KİM OLUR?

Silivri'deki şahıs her hafta talimat veriyor. O talimatlara uymaya çalışıyorlar. Bir kişinin söylediği tüm partiye yayma gayretindeler. Ama bunu siyaseten aşamadıklarını milletimiz gözlemliyor. Bakın hukukta bakanların nasıl atandığı bellidir. Ama CHP bunu bildiğine rağmen kürsü işgaline kalktılar. CHP grubunun bir kısmı buna katılmıyor çünkü bu akıldışı bir durum. Silivri'deki belediye başkanının talimatı olduğunu düşünüyorum. Parti içerisinde Silivri'dekine yakın olanlar, uzak olanlar. Uzak olanlar çıkıyorlar genel başkanlarını şikayet ediyorlar. Buradaki dosyada bazı itirafçılar var. CHP'nin kendi üyeleri bunlar. Neden bu meclis üyelerini partiden atmıyorsunuz? Neden çünkü bu olaylara karşı bir ilkesel tutum yok. Bir siyasal güç var ve burada bir çıkar yol arıyorlar. O yüzden zaman zaman mantıksız işler yaparlar. CHP'nin doğrusu da yanlışı da anlamını yitirmiş durumda.

DEM PARTİ İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Her zaman diliminde mücadelemizi genişletmek bizim için önemli. Bizi kim güçlendirecekse onunla birlikte yürürüz. Çok geniş bir kadroyla işi yürütüyoruz. Zaman zaman yeni gelişmeler olur mu? Bunu gözlemleyeceğiz. DEM Parti özelinde soruyorsanız, bunun şeklinin nereye varacağı zaman içerisinde görülmesi gerek. 2007-2008 yılında AK Parti, MHP ve BDP 411 oyu oluşturdu. DEM Parti o dönem BDP idi. Seçimle ilgili meseleyi konuşmak için erken.