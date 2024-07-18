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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz, TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında da, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Öte yandan Tokat Valiliği'ne ise Abdullah Köklü getirildi.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Bu göreve, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan başmüfettişlik görevlerine ise Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufak Yılmaz'ın atamaları yapıldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında da bazı üst kademe yöneticileri görevden alındı, bu görevlere yeni isimler atandı. Buna göre, görevden alınan Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ile Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ise görevden alındı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Yusuf Alperen Ayar getirildi.

TOKİ BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü ise Oğuzhan Yaylacı oldu. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Maliki Ejder Batur'un ataması yapıldı. Tokat Valiliğine de İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (3)

yüksel akkoyun:

61 in valisi ve emniyet müdürü hâlâ orada oturmaya devam ediyorlar. inanılır gibi değil.

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Musti40 :

Ee oturuyorsa ne olmuş??? Sadece eleştiri ile bir yere varılmaz. Sebepsiz yerede kimsenin onuru ile oynamaz!

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A Alkan:

%10 luk atamalar bunlar

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