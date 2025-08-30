Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yılanın başını koparttık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, törende dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"30 Ağustos'ta milletimiz esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatladı. Bu hakikati dünaya ilan etti. 30 Ağustos'ta milletimiz zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış bu hakikati tüm dünyaya gür bir sada ile ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyeleri, ordumuzun tüm neferlerini, askerlerini minnetle yâd ediyorum. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HARP OKULU MEZUNLARI, KUTLU MİRASI YARINLARA AKTARACAK

Harp okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına hep beraber iştirak ediyoruz. Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla ecdadımızdan devraldıkları kutlu mirası yarınlara aktaracaklardır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri her türlü tehlikeden müberra ve muhafaza eylesin. Bu genç kardeşlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

"SURİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZİ İLERLETİYORUZ"

Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitemize her gün artan ilgilerini çok kıymetli buluyoruz. Devrimden sonra komşumuz Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerimizin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların, ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. İnşallah gelecekte ülkelerine hizmet ettikleri farklı görevlerde kendileriyle tekrar mülaki olacak, ortak çalışmalara beraber imza atacağız.

"TSK'DA ZAFİYET BEKLEYENLERİN HEPSİNİ HÜSRANA UĞRATTIK"

FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık. Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adım attık. 15 Temmuz sonrası ellerine ovuşturanlar peyda olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat ettik.

"YILANLARIN BAŞINI KOPARTTIK"

Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. 40 yıllık planı, hesabı Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HEPİMİZİ GURURLANDIRACAK MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, caydırıcı, insicamı daha kavi, kapasitesi çok daha ileridedir. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"İNSANIMIZIN İTİMAT VE İNANCINI BOŞA ÇIKARTMAYIN"

Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldın. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. Bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimat ve inancını lütfen boşa çıkartmayın. Aile ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin.

"ADALET VE MERHAMETTEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Filistin'de yapılan katliamları görüyorsunuz. Bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adalet, merhamet, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatan sevgisi, millet sevdasıyla birlikte, üstün disipliniyle temayüz etmiş köklü bir kurumumuzdur.

Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun bu hususta gösterilebilecek en küçük rehavetin hem ordumuza hem devletimize ağır bedelleri olur. Meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için fedakârca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur. Unvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkârıyız."