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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi. Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Tbmm Genel Kurulu Mahmud Abbas Filistin Türkiye Dünya Gündem Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Emre:

vay benim reisim şanlı liderim kavgasının eri koca yürekli bir tarihe sığmaz bu ulkeye yaptığın devrimler gömdük seni iman dolu kalbimize bin laikci gelse sökemez kalbimizden

7
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Samarpan Bhav:

Bu gelse nolmus sanki bu ne ya?

2
0
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