Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadının boğazını sıkıp küfreden CHP'li isme sert tepki: Utan utan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un, başörtülü yaşlı bir kadının boğazını sıkıp küfretmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinde kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı, bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırıyorlar. Büyükçekmece'de bir teyzeye saldırıyor. Utan utan, hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, önceki gün Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un yaşlı bir başörtülü kadının boğazını sıkıp küfretmesine sert tepki gösterdi.

"HER GÜN YENİ BİR SKANDALLA ÇUKURLAŞIYORLAR"

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşan yine bunlar." dedi.

"ANAN YAŞINDAKİ BİR KADINA BU ŞEKİLDE SALDIRMANIN İZAHI OLMAZ"

"14 Mayıs seçimlerinde kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı." diyen Erdoğan, "Bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırıyorlar. Büyükçekmece'de bir teyzeye saldırıyor. Utan utan, hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda çalışan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAŞLI KADINA SALDIRDI

Şüphelilerin ekip aracına bindirildiği sırada bir grup belediye personeli alkış ve ıslıklar eşliğinde bir süre yürümüştü. Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında arbede yaşanmıştı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı bir kadın ise Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından darp edilmişti.

HASAN AKKUŞ, YAŞLI KADININ BOĞAZINI SIKIP KÜFRETTİ

Yaşlı kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etmişti. O anlarda ise bölgede bulunan basın mensuplarının kamerasına yansımıştı. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görülmüştü. Belediye binası önündeki arbede ise kısa sürede sonlandırılırken, kalabalık grup daha sonra dağılmıştı.

BASIN MENSUPLARI DA DARBEDİLDİ

Öte yandan iki basın mensubu arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuştu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.