Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşın Karaçay Barajı talebine yanıt: Döner dönmez talimat vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulundu. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın kendisine ilettiği talebi paylaşarak, "Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili gerekli talimatı da döner dönmez vereceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremin en ağır hasarı verdiği Hatay'da incelemelerde bulundu. İlk durağı Kırıkhan ilçesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla bir araya geldi. Samandağ ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Defne ilçesi oldu.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Defne Sahra Hastanesi'ni ziyaret eden Erdoğan, hastanede bulunan vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Antakya ilçesinde inşa edilen Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ne geçti. Depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, sorunlarını dinledi.

"KARAÇAY BARAJI İLE İLGİLİ TALİMATI DÖNER DÖNMEZ VERECEĞİM"

Samandağ'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın kendisinden Karaçay Barajı'nın tamamlanmasına ilişkin talebi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili gerekli talimatı da döner dönmez, özellikle de Devlet Su İşlerinden sorumlu bakanıma, Vahit Bey'e tekrar vereceğim. İnşallah, sonu hayır olur." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Evleri yıkılan, hasar gören veya sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyen insanlarımızı dışarıda bırakamazdık. İlk etapta çadırla işe başladık. Tabi geçmişten bugüne şöyle masaya yatırdığımızda çadırda bile kalite neydi, bugün çadırda geldiğimiz kalite ne? Bunu bile yeterli görmüyoruz. İnşallah çadırlarda da bundan sonra çok daha farklı adımlar atacağız. Örneğin şu an burada değerlendirdiğimiz NATO'nun göndermiş olduğu çadırlar var.

"KONTEYNERLER PEYDERPEY GELİYOR"

Aynı şekilde İsviçre'nin gönderdiği çadırlar var ve bütün bu çadırların kaliteleri çok çok farklı. Şimdi aynısını, çok daha kalitelisini inşallah yapacağız. Konteynerlerde de şu anda bakın ülkemizde üretilen konteynerler var, aynı şekilde Katar'ın Dünya Kupası'nda kullandığı ve o zaman yaptırdığı konteynerler var. Şu anda bu konteynerleri biz ülkemizde kullanıyoruz. Sağ olsunlar gördük, memnun kaldık. 10 bin konteyner sözü verdiler ve bunlar peyderpey geliyor. Bini geldi, 4 bin yolda ve 1 ay içerisinde de 10 bine tamamlanacak.

"KONTEYNER KENTLER, BİRER ŞEHİR ALTYAPISI ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR"

Bunlarla da tabi vatandaşlarımız geçici konutlarda, geçici iskanda çok daha konforlu bir süreci yaşama fırsatını bulacaklar. Konteyner kentler elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, yoluyla, hizmet birimleriyle adeta birer şehir altyapısı üzerine inşa ediliyor. Bin konteynerlik bir yer demek, 5 bin nüfuslu bir ilçe kurmak demektir. 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500 bin nüfuslu bir şehrin altyapısını da inşa etmiş olacağız. Böylesine büyük bir işin böylesine kısa bir sürede tamamlanabilmesi, dünyada benzeri olmayan bir başarıdır.

"KATAR 10 BİN KONTEYNER GÖNDERME SÖZÜ VERDİ"

Katar her zaman olduğu gibi depremde de alicenaplığını göstererek hem ciddi bir maddi yardımda bulundu hem de 10 bin konteyner gönderme sözü verdi. Geçtiğimiz aylarda Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanan yüksek standartlı konteynerler, gemilerle ülkemize geliyor. Bugün burada ilk 3 geminin ülkemize getirdiği 715 konteynerle kurduğumuz ilk geçici barınma merkezindeyiz.