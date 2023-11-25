Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye "işgalci" diyen kadının elini öpen Özgür Özel'e gönderme

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın kadına şiddetle mücadeleye olumsuz bir etkisi olmadığını vurguladı. Türkiye'ye "işgalci" diyen Pervin Chakar'ın elini öpen CHP lideri Özgür Özel'e de göndermede bulunan Erdoğan, "Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleri ve eşleridir. 15 Temmuz gecesi direnen demokrasi neferleridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'yi işgal olmakla itham eden operacı Pervin Chakar'ın elini öpen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermede bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇIKIŞI

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın kadına şiddetle mücadeleye olumsuz bir etkisi olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet ile mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptık. Marjinal grupların ve sapkın akınların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır. Bu konuda belli çevreler tarafından yürütülen tezviratın hiçbir temeli hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanın başta olmak üzere hukukumuza derç ettiğimiz mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Bu kanun kadın hakları ve ailenin korunması açısından spekülasyonlara kurban edilemeyecek kadar mühim bir kazanımdır. Bu kazanımların örselenmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Elbette kanunun mahiyetinde ve uygulanmasında sorunlar varsa çözecek, eksikler varsa giderecek, daha da güçlendirilmesi gereken unsurlar varsa gereğini mutlaka yapacağız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Açıklamasının devamında operacı Pervin Chakar'ın elini öpen CHP lideri Özgür Özel'e de göndermede bulunan Erdoğan, "Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleri ve eşleridir. 15 Temmuz gecesi direnen demokrasi neferleridir" ifadelerine yer verdi.