Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi

"Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı masa olur mu?"

"Bay bay Kemal ne görüştün şunu bir açıklasana?"

"Bu milletten LGBTİ'ci çıkmaz"

"İzmir kendine hiçe sayan kibir masasını sandıkta darmadağın eder"

İZMİR - İzmir Gündoğdu Meydanı'nda alanı dolduran vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı masa olur mu?" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda binlerce vatandaşa seslendi. Sahneye eşi Emine Erdoğan ile çıkan Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısından uyarlanan şarkı ile halkı selamladı. Konuşmasında Millet İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Her biri ayrı telden çalıyor. Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı masa olur mu? İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum; siz ne ayaksınız yahu? Milletimiz, 14 Mayıs'ta bunlara ne ayak olduklarını hatırlatacak" diye konuştu.

"Bay bay Kemal ne görüştün şunu bir açıklasana?"

Son birkaç gündür doktorların tavsiyesi üzerine şehir programlarına katılamadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ankara'dan canlı bağlantı ile iştirak ettiğimiz programlar oldu. Öğle üzeri İstanbul'da TEKNOFEST'te gençlerimizle buluşarak milletimizle programlarımıza geri döndük. İstanbul Yeşilköy'de muhteşem bir heyecan vardı. Gençlik, kiminle nasıl yürüyeceğini biliyor. Ardından soluğu İzmir'de aldım. Dadaloğlu'nun dediği gibi, yiğidin alına yazılandır. Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla alnımızda ne yazılmışsa onun geleceği inancıyla bugüne geldik. Vesayet tehditlerinden korkmadık. Terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Parlamento içinde bay bay Kemal gibi onların uzantıları ile görüşmeler yapmadık. Soruyorum; Kandil'in parlamentodaki temsilcileri ile parlamento içinde kapalı kapılar altında bay bay Kemal ne görüştün şunu bir açıklasana? Bu seçim bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız?" diye sordu.

"Böyle nankörlük olur mu?"

İzmir'in seçim kararını verdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İzmir'in gereğini yapacağına inanıyorum. Zira sürekli bir şeyler söylüyor, konuşuyor. 'İzmir daha iyisine layık' diyor. Doğru. Peki, İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor. Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortada iken böyle nankörlük olur mu? İstanbul'dan İzmir'e 7,5 saatte geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakikada. Hatta şurada Manisa-İzmir arası geçitler neydi? Açtık mı onları? Oradan rahatlıkla Manisa-İzmir arasını açtık mı? İzmir'e bu güzellikler yakışır da onun için. Bu yolları açan biziz. Şurada daha göreve geldik, ilk işimiz 'İzmir'e bu havalimanı olmaz' dedik. Menderes havalimanını İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin?"

"Hala 'Daha iyisine layık' diyor"

İzmir'e stadyumları yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "İzmir için 'Daha iyisine layık' diyorsun. Ne varsa yaptık, hala yapıyoruz ve yapacağız. Sağlıkta da yapıyoruz. Hala 'Daha iyisine layık' diyor. Biz ne gerekirse yaptık. Sen İzmir'i çöpten, çamurdan, çukurdan kurtaramadın bay bay Kemal. Biz Allah'ın yardımına, aziz milletimizin desteğine güvenerek çalıştık. Daima yolumuza devam ettik. 20 yılda ülkemizin hanesine asırlara bedel demokrasi ve kalkınma kazanımlarını bu sayede yazdırdık. Dün Hasan Tahsin'in tabancası ile yürüttüğü mücadele, bugün Akıncı ile Kızıl Elma ile TCG Anadolu ile Altay'la Atak'la devam ediyor" sözlerine yer verdi.

"Bu kez 9'lu masa olarak arzı endam ettiler"

TCG Anadolu'nun Alsancak Limanı'na geleceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Gezmeyi ihmal etmeyin. Her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Son haftayı buraya ayırdık. Finali burada yapalım istedik. Türkiye yüzyılını kimler kuracak? Gençler, Türkiye yüzyılını kurmaya hazırlanın. Ben karşımda bu muhteşem katılımı görünce Türkiye yüzyılına güvenle bakıyorum. Kendimizi milletimizin teftişine ve takdirine teslime ediyoruz. Bugün de karşımıza birileri çıktı. Her dönem bir maske ile ayağımıza dolanan eski Türkiye hayali, bu kez 9'lu masa olarak arzı endam etti. 9'lu masada belediye başkanları, PKK'nın parlamentodaki uzantısı var mı? Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı hediye ediyor. Böyle devlet yönetilir mi? Onları yanına almak suretiyle zannediyor ki işi bitireceğim. Bu millet sana 'Yürü Kemal' demeyecek mi? Bu masa öyle bir masa ki birbirinin ayağına dolaşmış durumda. Böyle masa olur mu? Hangi masada eğri büğrü ayaklar olur? Kandil 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' diyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. İzmirli kardeşlerim bu Kandil'e 'Evet' der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek."

"Bu milletten LGBTİ'ci çıkmaz"

"Birileri tefecilerden 300 milyar dolar buldum getireceğim' diyor. Bay bay Kemal bıktık senin şu yalanlarından" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulduysan bu parayı al getir. Neyi bekliyorsun, al gel. Sen getirdiğinde 'Niye getirdin?' mi dedik? Eğer Merkez Bankasına vereceksek ver. Diğer bankalara vereceksen ver. Nereye diyorsan oraya ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı güya buraya getirecek. Yok böyle bir şey, hayatı yalan. Öteki 'Bu paralar ancak 10 yılda gelir' diyor. Beriki başka diyor. Biri 'Teröristleri cezaevinden çıkaracağım' diyor, öteki havaya bakıp ıslık çalıyor. Biri 'Savunma sanayi projelerini askıya alacağım' diyor, öteki başka terane söylüyor. Biri 'LGBTİ'nin başımızın üstünde yeri var' diyor, öteki 'Bunlarla nasıl bir araya gelirim?' diyor. Bu milletin aile kurumu sağlamdır sağlam. Bu milletten LGBTİ'ci çıkmaz. Dimdik, adam gibi adam; ailelerimiz bizim böyle."

"Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda"

Konuşmasında bir fıkra da anlatan Erdoğan, "Aklıma fıkra geldi. Bir grup arkadaş ayakkabı ustasına gidip topluca sipariş vermişler. Usta da bunlara aynı renkte ayakkabılar yapmış. Siparişleri teslim aldıktan sonra bir masa etrafına oturmuşlar. Bakmışlar masa altındaki ayaklar aynı gözüküyor. Ayaklarımız karışmış diye telaşlanmışlar. Yan masadan birinden yardım istemişler. Adam eline sopayı alıp ayaklarına teker terek vurmaya başlamış. Ayağına sopa yiyen 'Of' diye kenara çekilmiş ve hepsi 'Ayaklarımızı bulduk' diye sevinmiş. 7'li masanın durumu da buna benziyor. Kimse kendi ayağına, ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda. Milletimiz 15 gün sonra sandıkta bunların hepsine mesajıyla oyunu verecek" dedi.

"Kentsel dönüşüm projeleri ne oldu?"

Köken ve mezhep siyaseti üzerinden geçmişteki acıların yaşanmaması için sessiz devrimleri hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Birilerinin ülkeyi yeniden buralara geri döndürme sevdasına bakmayın. O eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Bunlar, ömürleri boyunca ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı bir hizmeti olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır. Haklarını da yemeyelim; iş yalan söylemeye, iftira atmaya gelince bunların üstüne yok. Bunlar belediyeyi kazandıkları yerlerde ulaşımı, sütü, suyu bedava yapacaklarını söylememişler miydi? Hatta çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim olmuyor mu? Karabağlar ve Gaziemir'de temellerini attıkları kentsel dönüşüm projeleri ne oldu? Olduğu gibi kaldı değil mi? Biz deprem konutlarını söz verdiğimiz sürede yapıp teslim ettik mi? Riskli yapı olarak belirlediğimiz 58 bin722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik mi? İzmir'i kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlara rağmen yapacağız" diye konuştu.

"İzmir kendine hiçe sayan kibir masasını sandıkta darmadağın eder"

Ulaşım başta olmak üzere şehirde hayatı kolaylaştıran yatırımları bir bir yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asıl sorumlular ne yapar? Sadece gelirler konuşurlar gülüşürler ve şehri sıkıntılarıyla baş başa bırakıp giderler. Çünkü bunlar yapmak için değil sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyor. 'Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır' diye bir söz var. Bunlarınki de o hesap. Nasıl olsa yapmayacaksın, söyle söyleyebildiğin kadar. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık. Bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir. 7'li masa bu şehrin insanlarına 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' dedi. Aralarında FETÖ'nün adayı, PKK'nın adayı var. Kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. İzmirlinin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir kendine hiçe sayan kibir masasını sandıkta darmadağın eder. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak peşkeş çekenlere en güzel cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. 14 Mayıs, Türkiye ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır." İzmir yatırımlarını da aktaran Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinin bir ay içerisinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

"Menfaat ittifakı"

Mitingde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Menfaat ittifakına karşı, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye çalışan iç ve dış çevrelere karşı 14 Mayıs'ta hak ettikleri cevabı verecek misiniz? İzmir'den öyle bir ses verelim ki sesimiz ta Kandil'e kadar gitsin, ta okyanus ötesine kadar gitsin" dedi.

"Soğan sarımsak seçimi olmaktan çıkmıştır"

DSP Genel Başkanı Ömer Aksakal, "Emperyalist saldırıya göğsümüze siper ettik. Bu yüzden Cumhur İttifakı'nın, kadim Türk milletinin yanında yer alıyoruz. Bu seçimler öncekiler gibi sağ sol seçimi değil. İncir, zeytin, pamuk seçimi değil. Söylendiği gibi soğan sarımsak seçimi olmaktan çıkmıştır. Bu seçimler var olma, yok olma seçimleridir. Bir yol ayrımındayız. 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Emperyalist sistemin değil asil Türk milletinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlayacak"

Mitingde, sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "İzmir Şehir Hastanesinin inşaatını tamamladık. Cihazlarını yerleştirmeye başladık. Testleri tamamlanır tamamlanmaz hasta kabulüne başlayacağız" diyerek İzmir Şehir Hastanesinin yakında açılacağını duyurdu.

"Milli irade bir kez daha 'Bu ülkede kaosa yer yok' diyecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu millete, bu ülkeye aşkla, imanla, inançla hizmet eden, Türkiye'nin itibarını yukarılara taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak için yola çıktık. İzmir, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha cumhurbaşkanı yapacak mı? İnanıyoruz ki milli irade bir kez daha 'Bu ülkede kaosa yer yok' diyecek. Milli irade, 'Bize vasıfsız, niteliksiz adam lazım değil' diyecek. Vesayet rejimine 'Hayır' diyecek. İzmir, 14 Mayıs'ta oyunu bozacak mı, hesapları bozacak mı?" sözlerine yer verdi.

"Bu ses bazı yerlerde gayet güzel bir şekilde yankılanıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tüm Türkiye'ye öyle güzel bir cevap veriyorsunuz ki bu ses bazı yerlerde gayet güzel bir şekilde yankılanıyor. Allah'a hamdolsun çok güçlü bir liderimiz, çok güçlü bir ekibimiz var" diyerek İzmir ve Türkiye genelinde AK Parti hükümetleri tarafından hayata geçirilen yatırımları anlattı.

"Türkiye'nin öz evlatları ile Türkiye'ye göz koyanların seçimi"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları söyledi: "Bu seçim sıradan bir seçim değil. Türkiye'nin öz evlatları ile Türkiye'ye göz koyanların seçimi. Hep birlikte topyekun vatanımızı savunmaya hazır mıyız? Bu ülkenin geleceği için şehit, gazi olmuş necip bir milletin evlatlarıyız. Terör destekçilerinin oyununu bozmak için Türkiye yüzyılının mimarı, davamıza gönül vermişlerinin sevdası Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçmeye hazır mıyız?"

Konuşmaların ardından Erdoğan ve AK Parti İzmir'in milletvekili adayları sahnede fotoğraf çektirdi.