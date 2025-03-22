Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması üzerinden CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu mukaddes günlerin Gazze ve Filistin başta olmak üzere hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Siyonist Netanyahu yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'deki soykırımına yeniden başladı. Özellikle çocukları hedef alarak, kadınları katlederek oluk oluk masum kanı döküyor. Vahşetin daha hazin tarafı şudur; Batılı yönetimler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içindedir.

Mazlum Filistinli zalim de İsrail de olunca kullanılan dil de birden değişmiştir. Öldürülen gazeteciler Gazze olunca uluslararası basın kuruluşlarının tavrı anında değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Savaşta nöbet yerlerini terk etmeyen gibi biz de Filistin meselesine sahip çıkacağız. Türkiye olarak Gazze'de ateşkesin tesisi için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Ramazan ayı oruç ibadetiyle birlikte bizim için milletimizle kucaklaşma, vatandaşımızla hemhal olma yeni gönüller kazanma vesilesidir. Ramazan ayı boyunca biriktirdiğimiz muhabbet, yılın geri kalanında millete hizmet aşkımızı sürekli dinç ve taze tutmaktadır. AK Parti olarak her zaman Ramazan ayını layıkı veçhile geçirmeye gayret ettik. İstanbul il teşkilatımız da Ramazan boyunca 39 ilçede yaptığı çalışmalarla İstanbullu hemşehrilerimizin yanında oldu. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koştu. Ramazan'ın dayanışma iklimini yeşertti. İlçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarına kadar canla başla çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZ YOLSUZLUKTAN YANA OLMAYACAK"

Kamplaşmayı körükleyen, kutuplaşmayı derinleştiren değil kucaklaşmayı, muhabbeti, kardeşliği yücelten tarafta yer alacağız. Muhalefet ne yaparsa yapsın sağduyuyu, sabrı, sükûneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Hak, hakikat, helal, haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesini takviye için fırsata çevirmeye çalışırken ana muhalefet tam tersi gündemle hareket ediyor. Önce Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek mezhepçilik fitnesini ateşlemek istediler. Alevi canlarımıza adeta pusu kurmaya kalktılar. Bu oyunu boşa çıkardık hamdolsun. Milletimiz bu oyuna düşmedi, provokasyonlara gelmedi.

"MUHALEFET İNSANLARI KUTUPLAŞTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Sadece görevini yapan polislerimize saldırmaya, yargı mensuplarımıza gözdağı vermekten sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.

"MEDYAYI TEHDİT ETTİLER"

Televizyonların, medya gruplarının adını bile vererek 'hepimizin hesabını tutuyorum' diyerek medyayı tehdit ettiler. Böyle siyaset olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim, kargaşa atmosferi oluşturmak için her yolu deniyorlar. Mevcut yönetim altında CHP seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüştür.

"GAZİ'NİN PARTİSİNİ HIRSIZLARIN EMRİNE VERDİLER"

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadırlar. Çöp, çukur, çamur, işte aynısını yapıyorlar. Ama bir özellikleri var lafa her başladıklarına Atatürk'ün kurduğu partiyle övünenler Gazi'nin partisini hırsızların emrine vermişlerdir. CHP sadece sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil marjinallerin oyuncağı haline gelmiştir.

"ORTAYA BİR SÜRÜ PİSLİK SAÇILIYOR"

Diploma sahtekarlığı dair ortaya akıl, ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Dolarlar, Avrolar fışkırıyor. Yüzlerce milyar liralık korkunç vurgundan bahsediliyor. CHP genel başkanı ve şürekâsı bunların hiçbirine cevap veremiyor. 'Sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet yoktur' diyemiyorlar. Ne biz ne arkadaşlarımız harama el uzatmadı diyemiyorlar. Belediye başkanı, yöneticilerine, yol yürüdükleri arkadaşlarına kefil olamıyorlar. Aslanlar gibi iddialara cevap vermek yerine bize saldırarak Cumhur İttifakı ortağımızın muhterem genel başkanına hakaret ederek gençlerin arkasına saklanarak marjinal örgütleri öne sürerek suç bastırmayla çalışıyorlar.

"SAYIN ÖZEL ŞİMDİ KİMİ SIRTINDAN HANÇERLEYECEKSİNİZ?"

Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu telaş bu panik havası, bu saldırganlık niye? Düne kadar şaibe yok diyordunuz. Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu. Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı. Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız? Ortaya dökülen bu pislikler bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP'ye çökmüş bir avuç paragözün asırlık partiyi parmağında oynatması, Gazi'nin partisi CHP diyen CHP vatandaşlarını endişelendiriyor. İSKİ skandalından 32 yıl sonra tekrar aynı olaylara şahit olmayı içine sindiremiyorlar.

"ÖZEL, VESAYETTEN KENDİSİNİ KURTARAMAMIŞTIR"

CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu harami, yağmacılardan temizlenmedikçe, siyasi itibarını ve parti kimliğini tekrar kazanamaz. Siyasette onur, haysiyet, güven bir kez kaybedilirse bir daha yerine kolay kolay konulamayan erdemlerdir. CHP genel Başkanı Özel iradesine vurulan zincirleri kıramamış, vesayetten kendisini kurtaramamıştır.

"KARŞIMIZDA KALİTEMİZE UYGUN MUHALEFET GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının bu hallere düşürülmesinden biz asla hoşnut değiliz. Biz karşımızda kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet görmeyi arzu ederiz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri, marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama artık geride kalmıştır. Sokak teröründen siyasete, adalete istikamet çizildiği günden eski Türkiye gibi mazide kalmıştır.

"BIRAKIN MAHKEMELER TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERSİN"

Türkiye hukuk devletidir, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bağımsız ülkedir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Yüreğiniz yetiyorsa bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararını versin. Akla kara, masumla mücrim hukuk tarafından ortaya çıkarılsın. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı azınlık yoktur ve olmayacaktır.

Demokrasinin, hukukun, meşru zeminin dışında çözüm arayanlar daima avuçlarını yalamışlardır. İnşallah bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklardır. CHP ve yandaşların tahriklerle kamu düzenini bozmaya milletimizin huzurunu kaçırmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye üzerine operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına 85 milyonun arasına yeni nifak tohumları örülmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Bu topraklar üzerinde bir ve beraber yaşamaya, kardeşçe yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlik olacağız, diri olacağız, kendi menfaatlerini korumak için 85 milyonun kardeşliğine pusu kuranları hep birlikte bozguna uğratacağız."