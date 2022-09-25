Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizi yatırıma davet ediyorum" -"Son 20 yılda tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken pek çok saldırıyla oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizi yatırıma davet ediyorum"

-"Son 20 yılda tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken pek çok saldırıyla oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. 2018 Ağustos'tan itibaren bu saldırılar açık meydan okumaya dönüşmüştür"

-"Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Liderler de faizin düşürülmesi gerektiğini söylemeye başladı. Rusya geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.