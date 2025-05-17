Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken; Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da YÖK üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Öte yandan Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da YÖK üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversitelere yapılan yeni rektör atamaları yer aldı.

7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Söz konusu atamalar şöyle:

- Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer

- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya

- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş

- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel

- İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse

- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

YÖK'E YENİ ÜYE

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) da yeni bir atama yapıldı. Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu YÖK üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş:

bu üniversiteler dünyada ilk 50'ye girer

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