Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken; Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da YÖK üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Öte yandan Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da YÖK üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversitelere yapılan yeni rektör atamaları yer aldı.
7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Söz konusu atamalar şöyle:
- Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer
- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya
- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş
- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel
- İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse
- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın
YÖK'E YENİ ÜYE
Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) da yeni bir atama yapıldı. Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu YÖK üyeliğine atandı.