27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu - Haberler

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27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu

İhlas Haber Ajansı - Gamze Erdemir - Politika
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27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor' temalı anma programında konuştu

27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına, FETO'sundan marjinal sol örgütlere, ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırdılar.

27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"DEAŞ'ından PKK'sına, FETO'sundan marjinal sol örgütlere, ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırdılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik."

"15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır."

"Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Politika

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