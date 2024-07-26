Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın hakaretleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun yumruk attığı görülmüştü.

Karaismailoğlu'nun yumruk ve tekme attığı kareler kamuoyunda tartışmalara neden olurken, AK Partili vekile dikkat çeken bir isimden destek geldi.

SARAL'DAN KARAİSMAİLOĞLU'NA DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM'in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral.

NE OLMUŞTU?

Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin grup önerisi görüşülürken DEM Parti adına grup konuşmasını yapan Ali Bozan, kürsüde şu ifadeleri kullanmıştı; "Önergenin konusu vergi, Meclis'in gündemi vergi. En son bu kürsüye geldiğimde AK Parti sıralarını yaptıklarından dolayı alkışlamıştım ama bu sefer heveslenmeyin, alkışlamayacağım sizi. Çünkü anlatsak, izah etsek, yuh çeksek de anlamıyorsunuz, bir noktaya gelince de utanmıyorsunuz. Konumuz vergi, emeklinin cebinden çaldığınız... Düşünün siz, maaşınızı çeken bir emeklisiniz, arkadan geldiği biri maaşınızı çaldı. Böyle bir durumda ne yaparsınız,bağırırsınız 'hırsız var, hırsız var' dersiniz, polise gider şikayetçi olursunuz. Bu hırsızı dava edersiniz. Bunu TÜİK sayesindeAK Parti her ay yapıyor. İşçinin, memurun, emeklinin cebinden her ay düzenli şekilde çalıyor. İşçinin, memurun sesi duyulmuyor. Ben buradan cebinden maaşı çalınan yurttaş adına bağırmak istiyorum; hırsız var, hırsız var, hırsız var. AK Parti hırsızlık yapıyor, AK Parti hırsızlık yapıyor."

AK Partili milletvekilleri Bozan'ın bu sözlerine önce "Aynaya bak" daha sonra, "Sen de terbiyesiz, ahlaksızsın" karşılığı verdi. Bozan da "Terbiyesiz de sizsiniz, ahlaksız da. Bir defa çıkın buraya, ben 'hırsızsınız' diyorum, deyin ki 'biz hırsız değiliz'. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz. O yüzden ağzınız pislik kokuyor o yüzden" dedi. Daha sonra AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'a doğru yürüyerek DEM Partili milletvekiline tokat attı.