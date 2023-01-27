Cihan Paçacı'nın ardından İYİ Parti'de kriz çıkaracak bir 'aday' çıkışı daha!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın 'Kemal Kılıçdaroğlu' istifasına neden olmuştu. Paçacı'nın ardından İYİ Parti'de kriz çıkaracak bir açıklama daha geldi. İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Bursa'da yoğun ilgiyle karşılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun görüntüleri paylaşarak "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yaptığı açıklamaların ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" ifadelerini kullanmıştı. Paçacı gelen tepkilerin ardından ise Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK, AKLIN YOLU BİR"

Yaşanan bu olaydan sonra İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, yaptığı İmamoğlu çıkışıyla dikkat çekti. Bursa'da Kapalıçarşı ziyareti sırasında toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'nun videosunu paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir" dedi.

İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan

CİHAN PAÇACI'NIN İSTİFASI

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz olduğunu ileri süren Paçacı, CHP liderinin diretmesi durumunda altılı masanın çoklu aday formülüne dönebileceğini söylemiş ve "İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. '2. tura kalanı destekleyin' diyebilir'' demişti.

Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var" diye konuşmuştu.

Cihan Paçacı

"MAKSADI AŞAN YORUMLARA NEDEN OLDU"

Alçı'ya verdiği röportaj nedeniyle eleştirilen Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yazılı açıklama yapan Paçacı, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." demişti.

"SAYGIDEĞER SORUMLULUK ÖRNEĞİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir." ifadelerini kullanmıştı.