'Türkiye'nin sorunlarına çözüm içermeyen siyasi dilin Türkiye'de karşılığı yok'

Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Ana muhalefet partisinde, yaptığı üye sayısına ya da üyelerinin total rakamına baktığımızda çok önemli bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin sorunlarına karşı hiçbir çözüm umudu içermeyen, sadece eleştiren bir siyasi dilin Türkiye'de hiçbir karşılığı olmadığını yine bu rakamlar bize ortaya koymuş oldu" dedi.

Ak Parti Samsun İl Başkanlığı 97'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yargıtay tarafından açıklanan siyasi parti üye sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaaslan, "Dün paylaşılan bütün Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayılarının paylaşıldığı Yargıtay tarafından olan bilgiyi biraz analiz etmek istiyorum. Çünkü bu bilgi, Türkiye'de siyasetin örgütlenmesi ve toplumsal karşılığı açısından çok çok önemli. Bu bilgi bizim için tabii ki çok önemli. Biz şu anda Türkiye'de değil, bence dünyada 24 yıl boyunca iktidar olup da hakikaten bu kadar uzun bir sürecin ardından hala yüz binlerin içinde var olmak istediği, 'Ben de bu ailenin bir parçası olmalıyım' dediği bir siyasi hareketiz. Bu listenin bir numarasıyız. Diğer bütün alanlarda olduğumuz gibi bu bizim için çok şaşırtıcı değil. 11 milyon 543 bin 301 bir üye. ve sadece son 6 ayda Türkiye genelinde 664 bin 568 yeni üye kazandırarak ailemize biz hakikaten yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Ana muhalefetin üye sayıları ve siyasi dili üzerinden değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, gençlere ve geniş kitlelere ulaşamayan, çözüm üretmeyen bir anlayışın Türkiye'de karşılık bulmadığını söyleyerek, "Hakikaten kendiyle yarışan, kendini kendiyle kıyaslayan ve kendini aşmaya çalışan bir siyasi yapıyız. Ama bu noktada sanırım birilerinin de kendine bir ayna tutmasının zamanı geldi. Ana muhalefet partisinde mesela, onun yaptığı üye sayısına ya da üyelerinin total rakamına baktığımızda çok önemli bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni gençlere ulaşamayan, yeni kitlelere dokunamayan, bu konuda çok sınırlı kalan, toplumun geniş kesimlerini ikna edemeyen, kendi problemlerini bile çözemeyen ki, Türkiye'nin sorunlarına karşı hiçbir çözüm umudu içermeyen sadece eleştiren çözüm üretmeyen bir siyasi dilin de Türkiye'de hiçbir karşılığı olmadığını yine bu rakamlar bize ortaya koymuş oldu" dedi.

'DÜNYA UYURKEN SEN UYUMA'

Türkiye'nin yeni yıldaki en büyük duasının Gazze ve Filistin'in özgürlüğü olduğunu söyleyen Karaaslan, "1 Ocak'ta İstanbul'da Galata Köprüsü'ndeydik. Orada büyük bir çağrı vardı çünkü. 'Dünya uyurken sen uyuma' ve orada Filistin'i unutmadığımızı, orada inşallah Gazze'nin özgür günlerine kavuşması için milyonlar nasıl tek yürek olduğumuzu, Türkiye'nin yeni yıldaki en büyük isteği, arzusu, gayesi ve inşallah duasının bu yönde olduğunu, hava soğuk dışarıda müthiş bir rüzgar var, ayaz kesiyor her yeri, Ankara'da öyle, Samsun'da, Türkiye'nin birçok yerinde o soğukta hissettiğimizde ama evimize dönüp de sıcacık yuvamıza girdiğimizde hep Gazzeli çocukları hatırlayalım olur mu? Çünkü onların girecek bir yuvaları da maalesef yok. Dolayısıyla bugün liderimizle, partimizle bu çatı altında var olmamızın işte sadece kendimizle, evimizle, barkımızla kendi ilçemizle, ilimizle ilgisi olmadığını kendimizin çok ötesinde belki hiç görmeyeceğimiz, tanımayacağımız ama gönüllerimiz arasında köprüler kurulmuş milyonlarla, milyarlarla kurduğumuz o güçlü ilişkinin de en önemli vesilesi olduğunu unutmayalım. ve inşallah Allah nasip edecektir. Gazze'nin özgürlüğünü, Filistin'in özgürlüğünde göreceğimiz günler yakındır. Bu duayla 2026 yılını karşılamak istiyorum" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da 2001 yılından bu yana Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 20 milyon arttığını, bu büyük değişimin demokrasi, özgürlükler ve altyapı alanlarında ciddi beklentiler doğurduğunu ve AK Parti iktidarlarının bu beklentilere hizmet siyasetiyle karşılık verdiğini belirtti.