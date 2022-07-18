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CHP'ye kayyum atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP'ye kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığına Gönül Özel'in yerine kayym atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığına Gönül Özel'in yerine kayym atandı.

Alınan bilgilere göre, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel'in yerine kayym atandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara 9. Sulh Mahkemesinin aldığı kararda, "Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu şahısların kayyum olarak atanmasına ve en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi'nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Ankara Politika Haberler

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