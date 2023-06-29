CHP ve Saadet Partisi Bayramlaştı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP heyeti, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan başkanlığındaki parti heyeti ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı. Nazlıaka, ziyaret sırasında depremzedelerin durumuna dikkat çekti. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da deprem bölgesindeki koşulları anlattı. CHP heyeti ayrıca diğer siyasi parti heyetleriyle de bayramlaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP heyeti, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan başkanlığındaki parti heyeti ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı. Nazlıaka, ziyaret sırasında; "Bugün de biliyoruz hala depremzedelerin yaraları sarılmış değil. Depremde yakınlarını yitirenlerin evleri bayram evi değil, yas evi konumunda. Deprem bölgesinde yaşananları hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak ve oradaki yurttaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmek gibi bir sorumluluk hepimize düşüyor" dedi. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da "Bugün Hatay'a gelme imkanı bulabilenler sadece mezar ziyaretleri için, kaybettikleri yakınlarını defin için, defnettikleri yakınları için geliyor. Şu anda 60 binin üzerinde bir konteyner talebi var. 20 binden daha az sayıda konteyner teslim edildi. En az 40 bin aile hala çadırlarda yaşıyor" ifadelerini kullandı.

CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi ve Anavatan Partisi ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'undan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. CHP heyeti Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi ve Anavatan Partisi ile bayramlaştı. CHP heyeti ayrıca CHP Genel Merkezi'nde partililerle de bayramlaştı.

"DEPREM BÖLGESİNDE BAYRAM BURUK GEÇİYOR"

CHP'li Nazlıaka Saadet Partisi'nin heyetinin ziyareti sırasında da 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşların zorlu hayat şartlarına dikkat çekti. Nazlıaka bayramın deprem nedeniyle buruk yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün de biliyoruz hala depremzedelerin yaraları sarılmış değil. Depremde yakınlarını yitirenlerin evleri bayram evi değil, yas evi konumunda. Deprem bölgesinde yaşananları hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak ve oradaki yurttaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmek gibi bir sorumluluk hepimize düşüyor."

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da deprem bölgesindeki koşullar ile ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafında bayramı yaşıyor olsak da deprem bölgeleri tamamen matem yuvası. Eskiden bayramlar büyük hanelerde yaşanırdı, aile büyüklerinin etrafında insanlar toplanırdı ama bu bayramda sadece kabristanlarda yaşanıyor bayram. 600 binin üzerinden hemşerimiz il dışına göçtü. Bugün Hatay'a gelme imkanı bulabilenler sadece mezar ziyaretleri için, kaybettikleri yakınlarını defin için, defnettikleri yakınları için geliyor. Şu anda 60 binin üzerinde bir konteyner talebi var. 20 binden daha az sayıda konteyner teslim edildi. En az 40 bin aile hala çadırlarda yaşıyor."

"YAKININI ZİYARET ETMEK İÇİN ULAŞIM PARASINI BİLE DÜŞÜNMEK ZORUNDA OLAN BİR KESİM VAR"

Ziyaretleri için tüm parti temsilcilerine teşekkür eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Demokrat Parti heyetinin ziyareti sırasında halkın büyük bir kısmının ekonomik şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Bu bayram kurban sayısı da yarı yarıya azalmış. Diğer taraftan torununa verecek harçlığı dahi olmayan, yakının ziyaret etmek için ulaşım parasını bile düşünmek zorunda olan bir kesim var. Üstelik de giderek artan bir kesim. Önemli olan halkın satın alma gücünü artırmak, ücretleri artırmanın tek başına bir faydası olmuyor. Ne yazık ki paramız pul gibi eridikçe halkın da satın alma gücü her geçen gün daha da azalıyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ziyaretler sırasında; İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

MHP'li Durmaz, "Bu mübarek günümüzde İsveç'te kutsal kitabımıza yönelik olarak yapılan eylemi şiddetle, nefretle kınıyoruz. Ümit ederiz ki bunlara, bundan sonra bu nefret doğuracak, nefret oluşturacak bu tür eylemlere bundan sonra medeni dünyada fırsat verilmesin, izin verilmesin" dedi.

BBP'li Eren ise eylemle ilgili, "İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.