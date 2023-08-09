CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TMO'nun fındık alım fiyatlarıyla ilgili sorular yöneltti

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Torun, ayrıca TMO'nun fındık alım tarihleri, alım kapasitesi ve üreticilerin korunmasıyla ilgili sorular da yöneltti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Sorun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatlarında üreticinin beklentilerine göre yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz? TMO'nun fındık alım tarihlerini sınırlı tutması üreticilerimizi mağdur etmekte, serbest piyasada fiyatların daha da azalmasına neden olmaktadır. Üreticimizi korumak adına bu sezonda TMO'nun fındık alımları hangi tarihler arasında yapılacaktır" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıkladığı fındık alım fiyatlarını TBMM gündemine taşıdı. Açıklanan fiyatların düşük olduğunu ve bu nedenle üreticinin önünü göremediğini belirten Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"FINDIK FİYATI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

"Giresun kalite için 84, Levant kalite için 82,5 lira olarak açıklanan taban fiyatlar üreticilerimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Ağır maliyetler altında ezilen üreticimiz, düşük fiyat politikası nedeniyle önünü göremez hale gelmiştir.

Fındığın dünya pazar payı 130 milyar dolara ulaştı. Dünyadaki fındığın yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Ancak ihracat gelirimiz sadece 2 milyar dolar. Türkiye'de piyasaya hakim olan bir yabancı firmanın yıllık cirosu bile 14 milyar dolar. Bu iktidarın ayıbıdır. Fındık fiyatı yeniden düzenlenmeli ve asla 4 dolar karşılığı Türk lirasının altına düşmemelidir."

"BU SEZONDA TMO'NUN FINDIK ALIMLARI HANGI TARIHLER ARASINDA YAPILACAKTIR?"

Torun Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

-"TMO'nun fındık alım fiyatlarında üreticinin beklentilerine göre yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz?

-Önceki yıllarda TMO'nun alım yeri sayısının yetersizliği nedeniyle üreticimiz uzun süre randevu beklemek zorunda kalmıştır. Bu sezonda aynı sorunların yaşanmaması için bir hazırlığınız var mıdır?

-Alım yeri sayılarının artırılması planlanmakta mıdır?

-TMO'nun fındık alım tarihlerini sınırlı tutması üreticilerimizi mağdur etmekte, serbest piyasada fiyatların daha da azalmasına neden olmaktadır. Üreticimizi korumak adına bu sezonda TMO'nun fındık alımları hangi tarihler arasında yapılacaktır?

-TMO'nun bu sezon fındık alım kapasitesi kaç ton olarak planlanmıştır? Fındık alımları için ne kadar kaynak ayrılmıştır? TMO depoları bu alımlar için hazır durumda mıdır?

-Önceki sezonlarda alımı yapılan ve şu anda TMO depolarında tutulan fındık miktarı ne kadardır?

-Yeni sezonda yapılacak alımlar için ek depo hazırlığı yapılmış mıdır?

-Geçtiğimiz sezonda TMO ne kadar fındık alımı yapmıştır, bu alımların ne kadarı TMO tarafından satılmıştır?

-Üreticilerimizi sezon içinde yabancı firmaların fiyat manipülasyonuna karşı korumak için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"