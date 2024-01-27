CHP'nin DEM Parti'nin karşısına çıkardığı adaylar belli oldu
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde adaylar tek tek belli olurken CHP, uzun süredir gizli ittifak yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı DEM Parti'nin aday çıkardığı illerde de aday çıkardığını duyurdu. Buna göre CHP; Batman, Erzurum, Diyarbakır gibi illerde DEM Parti'nin adaylarıyla yarışacak.
Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları da netleşiyor. Uzun bir süredir gizli ittifakla suçlanan CHP, birçok ilde Dem Parti'nin karşısına kendi adaylarıyla çıkacak.
DEM PARTİ'DEN 7 İL VURGUSU GELMİŞTİ
Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun gibi batıdaki illerde aday çıkaracaklarını duyurmuş, İstanbul'la ilgili net bir karar bildirilmemişti. Yerel seçimde DEM Parti ile ittifak yapacağı öne sürülen CHP'de ise birçok ilde DEM'in adaylarının karşısına kendi adayları ile çıkma kararı alındı.
CHP'NİN DEM PARTİ'NİN KARŞISINA ÇIKARDIĞI ADAYLAR
Şimdiye kadar açıklanan listeler içinde DEM Parti'nin aday çıkaracağı ya da adayını duyurduğu illerde yarışacak CHP adayları şu şekilde:
- Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut
- Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük
- Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel
- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir
- Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek
- Şırnak Belediye Başkan Adayı Cevahir Sanrı
- Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik
- Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar
DEM PARTİ'NİN BELLİ OLAN ADAYLARI
DEM Parti'nin belirlenen belediye başkan adayları ise şu şekilde:
- Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Akkuş
- Batman Belediye Başkan Adayı Mehdi Öztütün
- Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Serra Bucak
- Bingöl Belediye Başkan Adayı Aydın Bürçün
- Hakkari Belediye Başkan Adayı Mehmet Sıddık Akış
- Şırnak Belediye Başkan Adayı Turan Sultan
- Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan
CHP'DE 209 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA AÇIKLANDI
CHP Genel Merkezi'nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehir ve 13 il belediyesi, Ankara'nın 11 ve İstanbul'un 14 ilçesi olmak üzere 209 seçim çevresinde daha adaylar açıklandı.
8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Muhittin Böcek
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bülent Nuri Çavuşoğlu
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cafer Pekdemir,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Atlıhan Atila
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Azize Çeroğlu
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hasan Süha Saral
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar
13 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:
Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut
Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük
Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ergcengiz
Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel
Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek
Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan
Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal
Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu
Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek.
Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı
İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:
Arnavutköy: Tekin Aras
Bağcılar: Cem Kılıç
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
Arnavutköy: Tekin Aras
Bağcılar: Cem Kılıç
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
ANKARA'DA 11 İLÇENİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:
CHP, Ankara'nın 11 ilçesindeki adaylarını da kesinleştirdi. Polatlı ilçesinde MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday gösterildi.
Ayaş: İzzet Demircioğlu Bala: İsa Kaplan
Bala: İsa Kaplan
Beypazarı: Özer Kasap (MHP eski Beypazarı belediye başkan adayı)
Evren: Arif Güçlü
Gölbaşı: Yakup Odabaşı (MHP'li eski Gölbaşı belediye başkanı)
Haymana: Levent Koç
Kalecik: Satılmış Karakoç (İYİ Parti eski ilçe başkanı)
Kızılcahamam: Coşkun Ünal (2018 Yılında İYİ Parti Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı. 2019 Millet İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı)
Mamak: Veli Gündüz Şahin
Nallıhan: Ertunç Güngör (AK Parti eski Nallıhan ilçe başkanı, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday adayı)
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP'li Polatlı belediye başkanı)