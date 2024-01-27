CHP'nin DEM Parti'nin karşısına çıkardığı adaylar belli oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları da netleşiyor. Uzun bir süredir gizli ittifakla suçlanan CHP, birçok ilde Dem Parti'nin karşısına kendi adaylarıyla çıkacak.

DEM PARTİ'DEN 7 İL VURGUSU GELMİŞTİ

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun gibi batıdaki illerde aday çıkaracaklarını duyurmuş, İstanbul'la ilgili net bir karar bildirilmemişti. Yerel seçimde DEM Parti ile ittifak yapacağı öne sürülen CHP'de ise birçok ilde DEM'in adaylarının karşısına kendi adayları ile çıkma kararı alındı.

CHP'NİN DEM PARTİ'NİN KARŞISINA ÇIKARDIĞI ADAYLAR

Şimdiye kadar açıklanan listeler içinde DEM Parti'nin aday çıkaracağı ya da adayını duyurduğu illerde yarışacak CHP adayları şu şekilde:

Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut

Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük

Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir

Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek

Şırnak Belediye Başkan Adayı Cevahir Sanrı

Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar

DEM PARTİ'NİN BELLİ OLAN ADAYLARI

DEM Parti'nin belirlenen belediye başkan adayları ise şu şekilde:

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Akkuş

Batman Belediye Başkan Adayı Mehdi Öztütün

Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Serra Bucak

Bingöl Belediye Başkan Adayı Aydın Bürçün

Hakkari Belediye Başkan Adayı Mehmet Sıddık Akış

Şırnak Belediye Başkan Adayı Turan Sultan

Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan

CHP'DE 209 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA AÇIKLANDI

CHP Genel Merkezi'nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehir ve 13 il belediyesi, Ankara'nın 11 ve İstanbul'un 14 ilçesi olmak üzere 209 seçim çevresinde daha adaylar açıklandı.

8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Muhittin Böcek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bülent Nuri Çavuşoğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cafer Pekdemir,

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Atlıhan Atila

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Azize Çeroğlu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hasan Süha Saral

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar

13 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:

Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut

Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük

Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ergcengiz

Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu

Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel

Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek

Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan

Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal

Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu

Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek.

Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Arnavutköy: Tekin Aras

Bağcılar: Cem Kılıç

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

Arnavutköy: Tekin Aras

Bağcılar: Cem Kılıç

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

ANKARA'DA 11 İLÇENİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI:

CHP, Ankara'nın 11 ilçesindeki adaylarını da kesinleştirdi. Polatlı ilçesinde MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday gösterildi.

Ayaş: İzzet Demircioğlu Bala: İsa Kaplan

Bala: İsa Kaplan

Beypazarı: Özer Kasap (MHP eski Beypazarı belediye başkan adayı)

Evren: Arif Güçlü

Gölbaşı: Yakup Odabaşı (MHP'li eski Gölbaşı belediye başkanı)

Haymana: Levent Koç

Kalecik: Satılmış Karakoç (İYİ Parti eski ilçe başkanı)

Kızılcahamam: Coşkun Ünal (2018 Yılında İYİ Parti Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı. 2019 Millet İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı)

Mamak: Veli Gündüz Şahin

Nallıhan: Ertunç Güngör (AK Parti eski Nallıhan ilçe başkanı, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday adayı)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP'li Polatlı belediye başkanı)