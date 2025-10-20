Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.30 sıralarında başladı. Bayrampaşa'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki kongrede sabah 08.00 itibarıyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı. Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı. Saat 16.00 sıralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kongrenin yapıldığı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

"İKİ YILDA DÖRDÜNCÜ KURULTAYIMIZI YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Kongrede konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "İki kıtayı buluşturan, bir çağı açıp bir çağı kapatan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış olan, her hücresinde bağımsızlığı, özgürlüğü hisseden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şişli'den kalkıp Samsun'a gittiği Kurtuluş Savaşı'nı örgütlediği, kuruluşu gerçekleştirdiği ve bağımsızlığa ilham olan her hücresinde özgürlük ve demokrasi olan İstanbul, hoş geldiniz. İstanbul örgütümüzün fedakar ve cefakar üyeleri, yöneticileri, bütün baskılara karşı kar altında kalmış bir buğday tanesi gibi yine onun suyuyla büyümek için başını dik tutan, baş eğmeyen, boy veren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü, hepiniz hoş geldiniz. Bu şehrin iradesine kayyım lekesini düşürmek isteyenlere karşı 19 Mart günü kötülerden belki bir saat sonra uyanan ama o kötülere teslim olmayan; örgütü çağırınca, yöneticileri çağırınca, Genel Başkan'ı çağırınca 'Gitmeyeceksiniz' diyenlere karşı vapurları bağlayanlara, köprüleri kaldıranlara, metroları durduranlara, otobüsleri sokmayanlara karşı Saraçhane'de darbeyi püskürten İstanbul örgütü hoş geldiniz. Bugün son iki yılda üçüncü İstanbul İl Kongresi'ndeyiz. Süreç tamamlanıp kurultayımızı yaptığımızda iki yılda dördüncü kurultayımızı yapmış olacağız. Şüphesiz dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç alıyoruz, cesaret alıyoruz. Olmayanlara kaygı veriyoruz. O olmayanlar, kaygıları büyüdükçe kendi kötülüklerini büyütüyorlar, saldırılarını arttırıyorlar ve bakıyorlar ki susacak mıyız, sessiz kalacak mıyız, geri adım atacak mıyız, eğilecek miyiz? Buradan onlara büyük bir kararlılıkla ve bu salondan aldığım güçle, iki milyon Cumhuriyet Halk Partilinin inancıyla; yetmez, Cumhurbaşkanı adayımız için 23 Mart günü iki büklüm beli ve elindeki iki bastonuyla oy verme sandıklarına koşturan o teyzemden aldığım güçle, karnında üç aylık bebeği ile o bebeğin geleceği için oy kullanmaya gelen kardeşimden aldığım güçle söylüyorum ki biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz" dedi.

"DÜŞMAN SİYASETİ HATİM EDENLER ÜLKEYİ BU NOKTAYA SÜRÜKLEDİ"

Özel, "Biz 47 yıl sabretmiştik. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmuş, seçimleri kazanamamış ama kusuru başkasında değil, kendinde aramıştı. Siyasetin dışına çıkmak, başka yollara sapmak bir yana 15 Temmuz günü bile etle tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri, altına tankı, F16'yı verdikleri, cübbesini giydirdikleri, apoletlerini doldurdukları, iktidar partisine darbe yaparken biz kapalı olan Meclis'i açmanın, milletin vermediği hiçbir yetkiye talip olmamanın peşindeydik. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, 47 ay gösterseler Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi başlayacaktı. 47 gün bile göstermediler. Yerel seçimden sonra seçmenlerine saygımızdan ya da 'Şehit cenazesinde küslük mü olur, bayramda küslük mü olur?' dediğimizde 'Normali bu' dediğimiz bir süreçte milletin hoşuna giden, 'Keşke siyaset böyle olsa' dedirten ve kazanan partinin, kaybedenlerin seçmenlerinin üzülmemesi için gösterileri yasakladığı, yüksek sesle kutlama istemediği, kimseyi aşağılamadığı, kendisi dışındaki partilileri bayramda arayıp bayramlaştığı, ziyaret ettiği ve ziyaret aldığı ve 'Memleketin sorunlarına odaklanalım, birlikte çalışalım, hep birlikte hizmet edelim, açlık için, yokluk için, işsizlik için, güvencesizlik için ya da cezaevlerinde haksız yere tutulan tüm siyasiler için birlikte mücadele edelim' derken 'Bunun faydası Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biz kutuplaşmadan besleniriz, biz kavgayla duruyoruz.' Bizim başucumuzda 'Ey düşmanım, gündüz geceye muhtaç. Sen de bana lazımsın' diyerek düşman siyasetini bilenler, hatim edenler ülkeyi bugünkü noktaya sürüklediler" şeklinde konuştu.

"CHP, KUVAY-I MİLLİYE'NİN KÖKLERİNDEN FİLİZLENDİ"

Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin köklerinden filizlendi. CHP Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık sesinin siyasal biçimidir. Partimiz emperyalizme karşı verilen kurtuluş destanının mirasçısıdır. CHP siperlerde, tarlalarda, dağ taşlarında ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi devletin temeline harç koyan, ülke kuran, halkı ayağa kaldıran cumhuriyeti inşa eden bir partidir. Köy Enstitüleriyle aydınlığı Anadolu'ya taşıyan, kadınlara seçme seçilme hakkı veren, eğitimi, bilimi, sanatı, laikliği, sosyal adaleti sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok partili hayata geçişi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sosyal demokrasi fikriyle Anadolu topraklarını yeni düşünce akımlarıyla tanıştıran da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir yanda devrimler bir yanda emek ve eşitlik kavgası... Bu çınar 102 yıldır türlü fırtınalara rağmen ayakta durmayı başarmıştır. 102 yıl boyunca türlü saldırılara maruz kaldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yeri geldi genel başkanlarımıza suikastler düzenlendi. Yeri geldi parti muhalefete düştüğünde milli mücadele kahramanı İsmet İnönü askerlerin silahlarının gölgesinde bekletildi yeri geldi partimizin mal varlıklarına el koyuldu. Yeri geldi faşist 12 Eylül darbesi partimizi kapattı. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i cezaevine gönderdi. Yeri geldi il başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza suikastler düzenlendi. İl, ilçe başkanlarımız katledildi. Bugünse 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın saldırısı altındadır. Ama tüm saldırılara rağmen dimdik ayaktadır. Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa, eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz. Kongrelerde yöneticiler, görev sürelerindeki çalışmalarına gelecek vizyonlarını topluma anlatırlar ve kendilerini delegelerin örgütün takdirine bırakırlar. Ben birazdan 2 yıllık görev süremizdeki bazı çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağım. Gelecek süreçteki çalışmalarımıza yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacağım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ BUGÜN KARARLI ADIMLARLA İKTİDARA YÜRÜYOR"

Çelik, "2023 seçimlerinden sadece bir gün sonraydı 29 Mayıs sabahına hep birlikte uyanmıştık. O sabah toplumun büyük kesiminde bir yılgınlık hakimdi. İnsanlar umudunu kaybetmişti. Gençler heyecanını yitirmişti. Kadınlar umudunu kaybetmişti. İnsanlar işine, okuluna bile gitmek istemiyordu. O umutsuz ortamda o karamsar ortamda tam seçimlerden bir gün sonra birisi çıkıp bir söz söyledi, bir cümle kurdu ve bir kıvılcım çaktı. Dedi ki 'kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın' dedi. 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' dedi. Ekrem Başkan'ın değişim çağrısı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi çağrısı bu topraklarda yeni bir umudun başlangıcını ifade ediyordu. Tam o dönemde İstanbul il kongremiz gerçekleşmişti ve 2023 kongremizde biz size yeni bir yol, yeni bir başlangıç vadediyoruz demiştim. İstanbul'dan yayılacak umutla, Anadolu'yu aydınlatmaya geliyoruz demiştim. 2023'te İstanbul'dan yayılan o umut dalgasıyla genel başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin birinci partisi bugün kararlı adımlarla emin adımlarla iktidara yürüyor. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte iktidara giriyoruz.

"GÖZDAĞI VERMEK İSTİYORLAR"

Çelik, "15 buçuk milyon yurttaş oyuyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımızı saf dışı bırakma çabası. Sandığı sembolik hale getirme çabası. Seçimle alamadıkları belediyelere araçsallaştırdıkları yargıyla çökmeye çalışıyorlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkese gazetecilere, sanatçılara, öğrencilere, diğer siyasi partilere, iş dünyasına, emek dünyasına, operasyonlar yapıyorlar, tutuklamalar yapıyorlar. Gözdağı vermek istiyorlar. Toplumun gerçek sorunların üzerini örtmek istiyorlar ve yalanlar, iftiralar karşısında gerçekler konuşulmasın istiyorlar. Tüm baskılara rağmen bütün finansman baskısına rağmen bütün yargı tacizine rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarih yazmaya devam ediyor. CHP'li belediyelerimiz kreşler açmaya devam ediyorlar. Belediyelerimiz yurtlar yapmaya devam ediyorlar, belediyelerimiz kent lokantaları açmaya devam ediyorlar. Belediyelerimiz emekliye pazar desteği, kentsel dönüşüm desteği vermeye devam ediyorlar" dedi.

YSK'DAN 'KONGREYE DEVAM' KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti. Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.

"İSTANBUL'DAN YAKTIĞIMIZ KIVILCIM, TÜRKİYE'Yİ AYDINLATACAK"

Konuşmaların ardından oy verme işlemi ardından da sayım işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik, 655 il delegesinden 565'inin oy kullandığı kongrede geçerli 540 oyun 536'sını alarak yeniden il başkanı seçildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından konuşma yapan Özgür Çelik, kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirerek "Değerli büyüklerim, gerçekleşen 39'uncu olağan İstanbul il kongremiz bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. İki yıl önce bir kongre gerçekleştirdik. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz dedik. İstanbul'dan yaktığımız kıvılcım, Türkiye'yi aydınlatacak dedik. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Şimdi bu kongre bir sonucu değil, yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile, Genel Başkanımız Özgür Özel ile, yöneticilerimizle, dostlarımızla ve en önemlisi milletimizle hep birlikte iktidara geliyoruz. İstanbul kongresi ile ortaya çıkan bu sonuç, iktidar yürüyüşümüzün önemli başlangıçlarından bir tanesidir. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.