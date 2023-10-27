CHP Milletvekili Türeli, torba kanun uygulamalarına karşı çıktı

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı bütçe görüşmelerinde, "Bize en son 3 gün önce de gelen yasalaştırdığımız torba kanunda da hem kod kanunlar vardı hem de bu çerçeve kanundan oluşuyordu. Böyle bir kanun sistemi mevzuatımızda da yok. Fakat ilginç bir biçimde Parlamento bu uygulamaya devam ediyor. Bundan sonra torba kanun uygulamalarına izin vermemenizin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonu başladı. Komisyon'da bugün, TBMM'nin 2022 Yılı Kesin Hesabı ve 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşülüyor. TBMM'nin bütçesinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Kesin Hesap ve Bütçe teklifleri de ele alınıyor.

"TORBA KANUN UYGULAMALARINA İZİN VERMEMENİZİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili ve Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli şunları söyledi:

"Son yıllarda Meclis'in çoğunluğunu oluşturan AKP iktidarının Parlamento hukukunun temel hukukunu, kurallarını aşındırdığını söylemek istiyorum. Bunların başında gelen torba kanun uygulaması, son derece yanlış bir uygulamadır. Torba kanun uygulaması devam ediyor. Daha 10 gün önce yine bir torba kanun geldi. Daha çok turizmle ilgili bir kısım maddelerin var olduğu içinde Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Şu açıdan da yanlıştır: Hem ülkemizde hem dünyada kanun teknikleri açısında iki tip kanun var. Kod kanun ve çerçeve kanun. Kod kanun kendi içinde bütünlüğü olan bir görüşme sistematiğidir. Çerçeve kanun ise birbiriyle ilişkisiz olan kanunlardır. Bu ikisi bir araya gelmez. Oysa bize en son gelen 3 gün önce de yasalaştırdığımız torba kanunda da hem kod kanunlar vardı hem de bu çerçeve kanundan oluşuyordu. Böyle bir kanun sistemi mevzuatımızda da yok. Fakat ilginç bir biçimde Parlamento bu uygulamaya devam ediyor. Bundan sonra torba kanun uygulamalarına izin vermemenizin önemli olduğunu düşünüyorum.

"İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYULMUYOR"

Diğer taraftan ciddi bir sorunda bu esas komisyon-tali komisyon sorunu. En son gelen kanun bize esas komisyon olarak geldi. Halbuki konunun bizimle ilgisi yoktu. Burada yapılırken, sevk edilirken kanunlar sonuç itibariyle bu komisyona geldi. Burada da tartıştık. İçtüzük buna cevaz veriyor. İçtüzüğümüz bir sürü şeyi içermiş. Fakat uygulamada bu kanuni, İçtüzük hükümlerine uyulmuyor. Nasıl ki Türkiye'nin anayasası varsa TBMM'nin de Anayasa'sı da TBMM İçtüzüğüdür. Fakat uyulmadığını ve ihlal edildiğini görüyoruz. Bu açıdan Parlamento'nun yeniden itibarının sağlanması önemli."