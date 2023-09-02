CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devlet korumasındaki üç çocuğun ölümüne tepki gösterdi

TAMER ARDA ERŞİN

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, iki günde devlet koruması altındaki üç çocuğun ölü bulunmasına tepki gösterdi. Kılıç, "Aile Bakanı, ölümlerden bir sonraki gün Bakanlığında evlilik hazırlığı yapan 1 buçuk milyon gence evlilik eğitimi veriyor. Sayın Özdemir, oturduğunuz koltuk genç kızlara gelinlik dağıtma koltuğu değil; genç kızlarımızın yaşam haklarına sahip çıkma koltuğudur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasındaki üç çocuk 48 saat içinde ölü olarak bulundu. 28-29 Ağustos'ta günlerinde 3 buçuk yaşındaki Adnan Berk, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İliçkan, 15 yaşındaki İlayda Turhan; devlet korumasındayken yaşamını yitirdi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a; şu tepkiyi gösterdi:

"Haberiniz var mı? Son 2 günde 3 çocuk hayatını kaybetti. Biri 3.5 yaşındaydı, İstanbul'da götürüldüğü hastanede can verdi, nedeni hala belli değil… Biri 17 yaşındaydı Bursa'da asansör boşluğunda ölü bulundu, katili ortada yok. Diğeri ise 15 yaşındaydı, İstanbul TEM Otoyolunda Ambulanstan düşüp, hayatını kaybetti. Onun da intihar ettiği öne sürülüyor. Yurdun farklı yerlerinde farklı yaş aralıklarında bu üç çocuğun ortak noktası neydi biliyor musunuz?

Üçünün de devlet koruması altında olması…İstanbul'da yaşamını yitiren 3.5 yaşındaki Adnan Berk, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyordu. Bursa'da asansör boşluğunda ölü bulunan 17 yaşındaki Yasemin, devlet koruması altına alınmış bir genç kızımızdı. TEM Otoyolunda ölen 15 yaşındaki İlayda Turhan ise Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda kalıyordu. Sadece son 2 günde, bu devletin koruması altında olan, bizim sorumluluğumuz altında bulunan çocuklar öldüler ya da öldürüldüler!

Çocuklarımızın neden ve nasıl öldükleri ya da öldürüldükleri hakkında hiçbir bilgi alamıyoruz, ölüme gidene kadar neler yaşadıklarını tahmin bile edemiyoruz. Çocuklarımızın ölümüne kadar giden süreçte, onlara gerekli bakım hizmeti, sağlık hizmeti, barınma hizmeti verilemediği gibi var olan hizmetlerin gerekli özen ve denetimden yoksun olduğu da aşikar.

En vahimi ise koruması altında olan üç çocuğun iki gün içinde ölümü karşısında Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın suspus olması.

"SESSİZ KALMANIZIN NEDENİ NEDİR?"

Sayın Özdemir, size seslenmek istiyorum, ölümlerin karşısında sessiz kalmanızın nedeni nedir? Siz bu ölümleri görmezden gelebilirsiniz, politik görüşünüz en önemlisi de vicdanınız bu suskunluğunuza izin veriyor olabilir ama oturduğunuz o koltuk gereği, bu ölümler konusunda açıklama yapmak ve hesap vermek zorundasınız. Devletin koruması altında bulunan üç çocuğumuz gözümüzün önünde bu şekilde can verirken göremediğimiz Aile Bakanı, ölümlerden bir sonraki gün Bakanlığında evlilik hazırlığı yapan 1.5 milyon gence evlilik eğitimi veriyor. Sayın Özdemir, oturduğunuz koltuk genç kızlara gelinlik dağıtma koltuğu değil; genç kızlarımızın yaşam haklarına sahip çıkma koltuğudur.

Evcilik oynamayı bırakın ve derhal devlet koruması altındaki çocuklarımızın ölümlerinin hesabını verin."

Kılıç, Bakan Özdemir'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde de şu sorulara yanıt istedi:

"15 yaşındaki İlayda Turhan'ın ölümü nasıl gerçekleşmiştir? Basın yayın organlarında İlayda Turhan'ın kendisini ambulanstan attığı iddia edilmiştir. Ambulansta İlayda Turhan'a refakat eden sağlık görevlisi bulunmamakta mıydı? Ambulansın kapısı kilitlenmemiş miydi? İlayda Turhan'ın ölümüne ilişkin bir inceleme yapılmış mıdır? Bu olayla ilgili ihmali bulunan kişiler tespit edilmiş midir? Bu kişiler hakkında ne yapılmıştır? 29 Ağustos 2023 tarihinde Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3.5 yaşındaki Adnan Berk, neden hayatını kaybetmiştir? Bu olayla ilgili ihmali bulunan kişiler tespit edilmiş midir? Bu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır?

29 Ağustos 2023 tarihinde devlet koruması altında bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre nasıl hayatını kaybetmiştir. Bu olayla ilgili inceleme yapılmış mıdır? Bu olayla ilgili ihmali bulunan kişiler tespit edilmiş midir? Bu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır? Yetiştirme Yurtlarında kalan çocuk ve gençlerin sayısı nedir? Son bir yıl içinde devlet koruması altında olan çocuk ve gençlerin ölüm oranı nedir? Ölümlerin nedeni nedir? Son bir yıl içinde devlet koruması altında olan çocuk ve gençlerin intihar oranı nedir? Devlet koruması altında bulunan çocuk ve gençlerden, kaçı psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır. Bununla ilgili ne yapılmaktadır?"