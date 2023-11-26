CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Güler'e tepki gösterdi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temel eğitim uçağı Hürkuş'un TSK envanterinde olup olmadığına ilişkin bir hafta içinde iki farkı açıklama yaptığını belirterek, "Böylesi çelişkili açıklamalar size yakışmadı Sayın Bakan. Genelkurmay Başkanlığı gibi en saygın görevlerde bulunmuş Sayın Bakanın böylesi çelişkili açıklamalar yapması ve savunma sanayimizi iç siyasete alet etmesi en kibar değimiyle kabul edebileceğimiz bir davranış biçimi değildir. TSK'ya olan güveni sarsıyorsunuz, ayıptır" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temel eğitim uçağı Hürkuş'un Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hürkuş'un envanterinde olup olmadığına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve komisyonda yönelttiği sorulara verdiği yanıtta iki farklı açıklama yaptığını belirterek, Bakan Güler'e tepki gösterdi.

"SAVUNMA SANAYİMİZİ İÇ SİYASETE ALET ETMESİ EN KİBAR DEĞİMİYLE KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ DEĞİLDİR"

Ceylan, Güler'in 16 Kasım günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunuş konuşmasında, "Yakın zamanda savunma sanayimizin yeni göz bebekleri olan temel eğitim uçağımız Hürkuş, helikopter ve uçak taşıma kabiliyetlerine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu ve bunlar gibi birçok kritik sistem kahraman ordumuzun envanterine dahil edilmiştir" şeklinde açıklama yapmasına karşın, konuyla ilgili komisyonda sorduğu soruya Bakan Güler imzalı 24 Kasım tarihli yazılı cevapta ise "TSK'nın ihtiyaçları kapsamında TUSAŞ tarafından yeni nesil temel eğitim uçağı 'Hürkuş' ve tekamül jet eğitim uçağı 'Hürjet' projeleri yürütülmektedir. Halen 2 adet Hürkuş-B uçağı ile Hv.K.K.lığının ihtiyaçlarını karşılayacak test ve değerlendirme süreci TUSAŞ ile koordineli olarak yürütülmektedir. İhtiyaçlara yönelik geliştirmenin tamamlanmasını müteakip seri üretim ve tedarik aşamasına geçilmesi öngörülmektedir" ifadelerinin yer aldığına dikkat çekti.

Bakan Güler'in yakın bir zamana kadar Genelkurmay Başkanı olarak TSK mensubu olduğunu hatırlatan Ceylan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TSK en önemli kademelerinde görev yapmış bir kişinin böylesi çelişkili ifadeler kullanması, kamuoyuna açık bir toplantıda iktidarın siyasal çıkarlarına yönelik açıklama yapması, kişiye özel açıklamada ise farklı bilgiler vermesi şık olmamıştır. Sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Savunma sanayimizde yaşanan her gelişme bizim gurur kaynağımızdır. Ancak Askeri Lise, Harp Okulu ve Harp Akademilerinden mezun olup Genelkurmay Başkanlığı gibi en saygın görevlerde bulunmuş Sayın Bakanın böylesi çelişkili açıklamalar yapması ve savunma sanayimizi iç siyasete alet etmesi en kibar değimiyle kabul edebileceğimiz bir davranış biçimi değildir. TSK'ya olan güveni sarsıyorsunuz Sayın Bakan. Ayıptır."

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