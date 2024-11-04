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CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

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İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" diyen Özel bugün görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmek için Mardin'e gideceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

ÖZEL'DEN KAYYUM KARARLARINA TEPKİ

Bakanlığın geçen hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine bugün ise 2 il ve 1 ilçe belediyesine kayyum atamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Özel paylaşımında "Bu sabah Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

BUGÜN MARDİN'DE AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'dan saat 15.15 uçağıyla Mardin'e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek.

CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSosyalci:

Söz bitince ne olacak özgür? Silahlar mi konuşacak? Bu millet sana oy verdiyse Atatürk partisi genel başkanısın diye oy verdi, pkkya destek ol diye değil.

Yorum Beğen80
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Haber Yorumlarıdehide:

Teröre destek verdiğini açıkça itiraf ediyorsun yani öyle mi?

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Eğer terörle bağlantıları varsa ki bunun olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyor gayet doğru karardır. Binlerce şehidimizin kanını dökenlere bu ülkede yer yok.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıhakan birol:

Bi şey yap(a)maz. Boş lakırdı.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Kılıçtaroğlu 20 yıl akp ye bu şekilde çalıştı. Önümüzdeki 20 yilda Özel bey çalışır. Olan millete olur

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bitirin la sözünüzü bitirinde gösterelim dünya kaç bucaksız bakalım arkanızda kaç kişi bulacaksınız hadi bitirin siInlemi uğraşacak bu millet hee gün her gün

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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

söz bittiğinde ne yaparsın söylede bizde bilelim

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

hadi çıkarın gerçek yüzünüzü biliyorduk zaten de bilmeyen görsün

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Kendilerine Atatürk'ün partisi deyip PKK partisi ile dayanışma içerisinde siyasi rant peşinde koşanlar bilsin ki millet herşeyin farkında bu kafayla sizden bir halt olmayacağını görüyor.

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Haber YorumlarıÖmer:

Akp, Mhp ,Chp, Dem kapatılmalıdır.

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